Climate Trace: Ο χάρτης που δείχνει ακριβώς πού βρίσκονται 70.000 από τους μεγαλύτερους ρυπαντές στον κόσμο

Ένα μόνο εργοστάσιο χάλυβα στο Jiangsu της Κίνας εκπέμπει 43 εκατομμύρια τόνους άνθρακα κάθε χρόνο, περισσότερους από ολόκληρη τη Μαδαγασκάρη ή τη Νικαράγουα, σημειώνει το Fast Company.

Είναι μία από τις περισσότερες από 70.000 μεμονωμένες πηγές κλιματικής ρύπανσης που αναφέρονται σε έναν νέο χάρτη που δημιουργήθηκε από τη μεγαλύτερη, πλέον λεπτομερή βάση δεδομένων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο.

«Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τις εκπομπές αν δεν ξέρετε ποιες είναι», λέει ο Gavin McCormick, ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της WattTime, μιας περιβαλλοντικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που αποτελεί μέρος ενός συνασπισμού οργανισμών, επιστημόνων δεδομένων, ερευνητών και ειδικών τεχνητής νοημοσύνης, του Climate Trace.

Το Climate Trace έφτιαξε τον κατάλογο και τον χάρτη. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει τα πάντα, από φορτηγά πλοία μέχρι χώρους υγειονομικής ταφής, τους μεγαλύτερους ρυπαντές του κλίματος στην παραγωγή ενέργειας, τις μεταφορές, τα απόβλητα, τη γεωργία και τη βαριά βιομηχανία.

Σημειώνει δε, πως οι χώρες συχνά καθυστερούν να δημοσιεύσουν δεδομένα εκπομπών αερίων, έτσι ώστε οι πληροφορίες να είναι ξεπερασμένες όταν είναι διαθέσιμες, ενώ ακόμη και οι επίσημες αναφορές εκπομπών μπορεί να είναι ανακριβείς.

Το Climate Trace κάνει τους πιο λεπτομερείς υπολογισμούς για κάθε πηγή. Σε εκτροφές βοοειδών, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν εκπομπές μεθανίου, χρησιμοποιούν δορυφορικά δεδομένα για να μετρήσουν το μέγεθος της εγκατάστασης.

Στη συνέχεια χρησιμοποιούν έναν αλγόριθμο για να προσδιορίσουν εάν πρόκειται για γαλακτοκομείο ή βόειο κρέας και για να εκτιμήσουν τον αριθμό των αγελάδων. Αυτό πολλαπλασιάζεται με μια εκτίμηση των εκπομπών ανά αγελάδα για τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Στα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου -τους μεγαλύτερους ρυπαντές στον χάρτη- η ομάδα χρησιμοποίησε λεπτομερή μοντέλα, που βασίζονται σε δεδομένα τα οποία περιλαμβάνουν όγκους πετρελαίου και φυσικού αερίου, τεχνικές παραγωγής και δορυφορικά δεδομένα σχετικά με τις εκρήξεις και τις διαρροές αερίου.

Οι εκπομπές σε μια εγκατάσταση μπορεί να είναι 10 φορές υψηλότερες από μια άλλη του ίδιου μεγέθους, λόγω του τρόπου διαχείρισης.

«Ο εντοπισμός των εγκαταστάσεων που είναι τόσο υψηλής έντασης όσο και μεγάλου όγκου δίνει στις επιχειρήσεις, τους επενδυτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους καταναλωτές, μια σαφή ένδειξη για το πού θα στοχεύσουν πρώτα για τη μείωση εκπομπών», λέει η Deborah Gordon, ανώτερη διευθύντρια στον μη κερδοσκοπικό RMI, που ηγείται της εργασίας στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για το Climate Trace.

Η ομάδα είχε διαπιστώσει στο παρελθόν ότι οι εκπομπές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες συχνά αναφέρονται από τους ίδιους τους ρυπαίνοντες, είναι υπομετρημένες.

