Από την κρίση στην καταστροφή: Πώς η παραπληροφόρηση φρενάρει την κλιματική δράση

Οι εκστρατείες παραπληροφόρησης γύρω από την κλιματική αλλαγή ενισχύονται και αποτελούν πλέον κρίσιμο εμπόδιο στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για το Πληροφοριακό Περιβάλλον (IPIE).

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η κλιματική δράση παρεμποδίζεται και καθυστερεί συστηματικά εξαιτίας ψευδών και παραπλανητικών αφηγήσεων, που προέρχονται κυρίως από εταιρείες ορυκτών καυσίμων, δεξιούς πολιτικούς και ορισμένα κράτη. Η Διεθνής Επιτροπή βασίστηκε στην αξιολόγηση 300 επιστημονικών μελετών.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η παραδοσιακή άρνηση της ύπαρξης της κλιματικής αλλαγής έχει δώσει τη θέση της σε νέες αφηγήσεις που στοχεύουν στην υπονόμευση των λύσεων. Παράδειγμα, οι ψευδείς ισχυρισμοί ότι η πρόσφατη διακοπή ρεύματος στην Ισπανία οφειλόταν στην πράσινη ενέργεια. Τέτοιες αφηγήσεις ενισχύονται τεχνητά από bots και trolls στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι δημόσιοι λειτουργοί και θεσμικά όργανα στοχοποιούνται προκειμένου να αναβληθούν ή να ματαιωθούν πολιτικές για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο Δρ Κλάους Γένσεν από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, συντονιστής της έκθεσης, προειδοποίησε:

«Έχουμε πέντε χρόνια για να μειώσουμε τις εκπομπές στο μισό και μέχρι το 2050 να φτάσουμε σε μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα. Αν δεν διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της πληροφόρησης, απλώς δεν θα τα καταφέρουμε.»

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κλίμα, Elisa Morgera, κάλεσε τα κράτη να πολιτικοποιήσουν την παραπληροφόρηση και το greenwashing εκ μέρους της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, αλλά και των διαφημιστικών ή των ΜΜΕ που διακινούν σχετικό περιεχόμενο.

Με τον όρο greenwashing (ή «πράσινο ξέπλυμα») περιγράφονται οι επικοινωνιακές πρακτικές εταιρειών ή οργανισμών που παρουσιάζουν ψευδώς τις δραστηριότητές τους ως περιβαλλοντικά φιλικές, προκειμένου να καλλιεργήσουν θετική εικόνα ή να αποπροσανατολίσουν από τον πραγματικό τους αντίκτυπο στο κλίμα.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει αποκαλέσει τις μεγάλες εταιρείες ορυκτών καυσίμων «νονούς του χάους του κλίματος», ζητώντας την απαγόρευση κάθε διαφήμισης από την πλευρά τους.

