Ανακαλύφθηκαν επτά νέα είδη εντόμων με «ειδικότητα» στο καμουφλάζ

Επτά νέα είδη εντόμων που είναι άριστα στο καμουφλάζ και είναι γνωστά ως «φύλλα που περπατούν», ανακαλύφθηκαν σύμφωνα με επιστήμονες.

Τα συγκεκριμένα έντομα, όπως αναφέρει ο Guardian, έχουν τη δυνατότητα του καμουφλάζ σε κλαδιά και φύλλα, κάτι που τους επιτρέπει να αναμειγνύονται στο περιβάλλον χωρίς να γίνονται αντιληπτά.

Ιστορικά, είναι δύσκολη η ταξινόμηση τέτοιου είδους εντόμων καθώς ένα είδος δεν μπορεί να αναγνωριστεί με βάση μόνο την εξωτερική εμφάνιση. Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ZooKeys, χρησιμοποίησε γενετικό υλικό για τον εντοπισμό του είδους.

Σημειώνεται πως ορισμένα έντομα που είχαν εντοπιστεί στην Ινδία θεωρήθηκε ότι ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας ειδών της νοτιοανατολικής Ασίας, κάτι που με τη συγκεκριμένη μελέτη διαψεύδεται. «Συχνά άτομα διαφορετικών ειδών υπολογίζονται ότι ανήκουν στην ίδια "οικογένεια" με βάση την εμφάνισή τους. Ήμασταν σε θέση να αναγνωρίσουμε μερικά από τα νέα είδη μόνο από τα γενετικά τους χαρακτηριστικά», εξήγησε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Sarah Bank-Aubin από το πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν στη Γερμανία.

