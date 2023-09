Ακτιβιστές για το κλίμα βύθισαν αυτοκίνητα σε λίμνη

Ακτιβιστές για το κλίμα στο Μόναχο, σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας με αφορμή την έκθεση αυτοκινήτου που διεξάγεται, στην πόλη, βύθισαν αυτοκίνητα στο νερό.

Σήμερα το πρωί, ακτιβιστές της Greenpeace βύθισαν τρία αυτοκίνητα σε μια μικρή λίμνη έξω από το συνεδριακό κέντρο στο Μόναχο. «Η αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να βασίζεται σε πάρα πολλά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πολύ μεγάλα και πολύ βαριά. Βυθίζει τον πλανήτη με αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο», δήλωσε στο AFP η εκπρόσωπος της Greenpeace Μαρίσα Ράισερ. Οι ομάδες για το κλίμα έχουν υποσχεθεί να οργανώσουν διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένων πράξεων «πολιτικής ανυπακοής» με στόχο τη διακοπή της έκθεσης.

Η στροφή του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας προς τα ηλεκτρικά οχήματα (EVs) ήταν προφανέστατη κατά την εναρκτήρια ημέρα της διετούς έκθεσης της Γερμανίας, μιας από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.

BREAKING: Greenpeace activists protest against international auto show #IAA23 in Munich, Germany. They demand an end to the climate-damaging business model of car manufacturers.#Mobility4All means more climate friendly and inclusive options such as public transport! pic.twitter.com/C5OISwIy1m