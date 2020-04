Η Beyoncé ανακοίνωσε πως προχωρά σε δωρεά 6 εκατομμυρίων δολαρίων για την ψυχική υγεία και άλλες πρωτοβουλίες που συμμετέχουν στη μάχη κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η τραγουδίστρια συνεργάστηκε με το ταμείο του ιδρυτή του Twitter, Jack Dorsey, #startsmall για να κάνει τη δωρεά στην Εθνική Συμμαχία για την Ψυχική Υγεία, το Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες και σε τοπικούς οργανισμούς που εργάζονται για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας.

Σε μια δήλωση στον ιστότοπό της, η Beyoncé είπε ότι το ψυχολογικό βάρος για άτομα που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της κρίσης, έχει μεγαλώσει.

Μέρος του ποσού θα δοθεί και για υποστήριξη σε μια σειρά φιλανθρωπικών οργανώσεων που παρέχουν ανάγκες, όπως φαγητό, νερό, είδη καθαρισμού, φάρμακα, μάσκες προσώπου και είδη προσωπικής υγιεινής.

Στη δήλωσή της αναφέρεται στις κοινότητες και λέει «Πολλές οικογένειες ζουν σε περιοχές που καταγράφονται ανεπάρκειες και σπίτια που δυσκολεύουν τη διατήρηση κοινωνικής απόστασης. Οι κοινότητες που είχαν ήδη έλλειψη πόρων για εκπαίδευση, υγεία και στέγαση αντιμετωπίζουν τώρα ανησυχητικά ποσοστά μολύνσεων και θανάτους. Και αυτές οι κοινότητες δεν έχουν πρόσβαση σε τεστ και δίκαιη υγειονομική περίθαλψη».

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Beyoncé εξέφρασε την υποστήριξή σε κοινότητες Αφροαμερικάνων κατά τη διάρκεια της συναυλίας του One World: Together at Home. Είπε ότι «επηρεάστηκαν σοβαρά από αυτήν την κρίση... Αυτός ο ιός σκοτώνει τους μαύρους σε ένα εξαιρετικά ανησυχητικό ποσοστό εδώ στην Αμερική».

Η #startsmall έχει διανείμει μέχρι τώρα 8 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορους σκοπούς. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται η δωρεά της Beyoncé. Η Beyoncé έκλεισε τη δήλωσή της λέγοντας: «Αυτές είναι πρωτόγνωρες στιγμές και θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια για να κάνουμε τη διαφορά».