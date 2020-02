Η Grimes δεν σκοπεύει να αποκαλύψει το φύλο του μωρού της και εξήγησε τους λόγους.

Στην διάρκεια livestream στο YouTube, η τραγουδίστρια, που είναι επτά μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδία, απάντησε σε έναν φαν, ο οποίος την ρώτησε αν θα αποκαλύψει το φύλο του μωρού.

«Δεν θέλω να πω το φύλο του μωρού, επειδή νιώθω πως η ιδιωτικότητά του πρέπει να προστατευτεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συναινέσει στο να είναι διάσημο ή εκτεθειμένο στη δημοσιότητα. Δεν θέλω να του δώσω συγκεκριμένο φύλο σε περίπτωση που δεν νιώθει έτσι στη ζωή του. Δεν ξέρω, απλώς αισθάνομαι πως χρειάζεται να γίνει γνωστό», απάντησε η Grimes.

Η τραγουδίστρια, που πρόσφατα κυκλοφόρησε το καινούργιο άλμπουμ της «Miss Anthropocene», επανέλαβε την φιλοσοφία της επί του θέματος και την Παρασκευή, όταν κάποιος στο Twitter την ρώτησε αν θα κάνει «κορίτσι ή αγόρι», απαντώντας: «Ας αποφασίσει την μοίρα και την ταυτότητά του».

