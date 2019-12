Ο χθεσινός τελικός του GNTM, που ανέδειξε για πρώτη φορά στα χρονικά του σόου δυο νικήτριες, συζητήθηκε τόσο έντονα στο ελληνικό Twitter που το έμαθε μέχρι και η Τάιρα Μπανκς.

Το αποτέλεσμα του ελληνικού τελικού του GNTM ανέδειξε τελικά νικήτριες την Άννα Μαρία Ηλιάδου και την Κάτια Ταραμπάνκο, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο σύστημα ψηφοφορίας, κάτι που είχε συμβεί και πέρυσι, με την πλειονότητα να κάνει λόγο για φιάσκο στη διαδικασία.

Όπως εξήγησε στην διάρκεια της live σύνδεσης η Βίκυ Καγιά, το σύστημα κατέρρευσε τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα από τις χιλιάδες κόσμου που αποπειράθηκε να ψηφίσει με αποτέλεσμα η παραγωγή να κρίνει πως θα ήταν δίκαιο νικήτριες να ανακηρυχθούν και τα δύο κορίτσια, τα οποία είχαν ισοβαθμία.

Οι τηλεθεατές σχολίασαν αγανακτισμένοι την τροπή που πήρε ο τελικός, με πολλούς από αυτούς να απευθύνουν τα μηνύματά τους προς την Τάιρα Μπανκς, πρώην μοντέλο και παραγωγό του ριάλιτι Next Top Model.

«Ακούω πολλά για το Greece's Next Top Model» έγραψε στο Twitter η Τάιρα Μπανκς, του αμερικανικού και πρωτότυπου ριάλιτι. «Μπορεί κάποιος (φαν ή κάποιος από την παραγωγή) να μου πει τι συνέβη; Δεν έχω έλεγχο στα ριάλιτι Top Model ξένων χωρών αλλά και πάλι εξακολουθεί να με ενδιαφέρει», πρόσθεσε στο μήνυμά της, με δεκάδες Έλληνες χρήστες να της εξηγούν στα αγγλικά αλλά και τα ελληνική τι ακριβώς συνέβη.

I’m hearing a lot about Greece’s Next Top Model #GNTMgr. Can anyone (fans or producers) share what happened? I don’t control the international versions of Top Model but still care. 💛