Χολιγουντιανή λάμψη είχε απόψε το κόκκινο χαλί των Καννών καθώς δύο μέγκασταρ εμφανίστηκαν μαζί: Μπραντ Πιτ και Λεονάρντο ντι Κάπριο.

Οι δυο ηθοποιοί προκάλεσαν ντελίριο στο φεστιβάλ των Καννών καθώς εμφανίστηκαν μαζί για την πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου «Κάποτε... στο Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood) του Κουέντιν Ταραντίνο και όπως ήταν αναμενόμενο ο ενθουσιασμός των φανς και των φωτογράφων ήταν τεράστιος.

O Κουέντιν Ταραντίνο και τα δύο μεγάλα αστέρια του Once Upon a Time in Hollywood)

(Getty Images/ Ideal Image)

Μετά το διαζύγιό του με την Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ κάνει πολύ επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις και αυτή ήταν επίσης η πρώτη του φορά στις Κάννες μετά από επτά χρόνια. Αισίως 55 ετών, ο Πιτ απέδειξε απόψε πως η γοητεία του είναι ανεξάντλητη και πως στην ωριμότητά του εξακολουθεί να ακτινοβολεί και να φέρει δικαίως τον τίτλο «ένας από τους ομορφότερους σταρ της γενιάς του και του Χόλιγουντ».

(Getty Images/ Ideal Image)

Για τον Ντι Κάπριο ήταν επίσης μια ειδική βραδιά από πλευρά ταμπλόιντ καθώς απόψε στο κόκκινο χαλί - αν και όχι δίπλα του- βρέθηκε η Καμίλα Μορόνε, το 21χρονο μοντέλο από την Αργεντινή που είναι εδώ και μήνες το κορίτσι του.

Καμίλα Μορόνε (ΕPA)

Καμίλα Μορόνε (ΕPA)

Για το "Once Upon A Time in Hollywood" έχει δημιουργηθεί το hashtag #NoSpoilersInHollywood, έτσι οι θεατές δεν θα μάθουν κάτι για την ταινία πριν τη δουν στον κινηματογράφο. Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο Κουέντιν Ταραντίνο, δημοσίευσε στις επίσημες σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της νέας του ταινίας ανοιχτή επιστολή προς τους θεατές στις Κάννες καλώντας τους να μην κάνουν spoilers μετά την προβολή. Το "Once Upon A Time in Hollywood" κάνει πρεμιέρα στις Κάννες στην επέτειο των 25 χρόνων από την προβολή του "Pulp Fiction" που χάρισε στον σκηνοθέτη τον Χρυσό Φοίνικα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η ταινία αναπτύσσεται γύρω από έναν ξεπεσμένο τηλεοπτικό ηθοποιό και τον κασκαντέρ που τον αντικαθιστά, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τη δόξα στο Λος Άντζελες του 1969. Στην ταινία πρωταγωνιστές είναι ο Μπραντ Πιτ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ενώ η Μάργκο Ρόμπι θα υποδύεται τη Σάρον Τέιτ. Μαζί τους εμφανίζεται ο Αλ Πατσίνο. Στην ταινία εμφανίστηκε για τελευταία φορά ο Λουκ Πέρι.

Το μοντέλο Winnie Harlow (ΕPA)

Το μοντέλο Winnie Harlow (ΕPA)

Chiara Ferragni (ΕPA)

Dakota Fanning (ΕPA)

#Cannes2019 is live! 📺

—

Watch the team of the film ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD by Quentin Tarantino on the #RedSteps live with TV Festival!

—#Competition #OnceUponATimeInHollywood https://t.co/aQuqOyqth3 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 21, 2019

Karolina Kurkova (ΕPA)

Chloe Sevigny (ΕPA)

Adrien Brody (ΕPA)