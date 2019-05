Ένα νέο τρέιλερ της νέας ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο με τίτλο «Once Upon a Time In Hollywood», δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Βάση της νέας ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο αποτελεί η δολοφονία της Σάρον Τέιτ από την αίρεση του Τσαρλς Μάνσον το 1969, και ο σκηνοθέτης αναπτύσσει μια ιστορία που λαμβάνει χώρα στο Λος Άντζελες εκείνη τη χρονιά. Στην ταινία ο Μπραντ Πιτ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι πρωταγωνιστές ενώ μαζί τους εμφανίζονται η Μάργκο Ρόμπι θα υποδυθεί την Τέιτ, οι Αλ Πατσίνο, Κερτ Ράσελ, Ντέιμιαν Λιούις, Ντακότα Φάνινγκ, Εμίλ Χιρς, Τιμ Ροθ, Μάικλ Μάντσεν αλλά και οι Λουκ Πέρι και Μπαρτ Ρέινολντς στην τελευταία ταινία που έπαιξαν πριν από τον θάνατό τους.

Το Once Upon a Time In Hollywood θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 26 Ιουλίου.