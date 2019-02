H πιο viral στιγμή των φετινών Όσκαρ ήταν το ντουέτο της Lady Gaga με τον Μπράντλεϊ Κούπερ στη σκηνή των Όσκαρ, αλλά εκτός από την ερμηνεία σχολιάστηκαν πολλά ακόμη για τη μεταξύ τους σχέση και στο πλαίσιο μπήκε και η Ιρίνα Σάικ.

Όσο και να συζητήθηκε η στιγμή, όσα υπονοούμενα και αν υπάρχουν στον Τύπο και ενώ τα ταμπλόιντ επιμένουν να κρατάνε το θέμα ψηλά, η αλήθεια είναι πως ο Μπράντλεϊ Κούπερ δεν χωρίζει με την Ιρίνα Σάικ και πως η Σάικ με τη σειρά της δεν μισεί την Gaga.

Το γκόσιπ πως κάτι συμβαίνει μεταξύ τους επιμένει να θέτει ζητήματα, αλλά αγνοεί τα προφανή και αποφεύγει να δείξει το πραγματικό κλίμα της βραδιάς μεταξύ των δύο κυρίων.

Υπάρχουν φωτογραφίες μετά το ντουέτο που υποτίθεται πως εξόργισε την Ιρίνα Σάικ και μόνο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται.

Όταν μάλιστα ακούστηκε το όνομα της Gaga πως αυτή κερδίζει το Όσκαρ, η Σάικ ήταν η πρώτη που την αγκάλιασε.

Όσο και αν κάποιοι επιμένουν πως κάτι συμβαίνει και πως η φρεσκοχωρισμένη Gaga έχει μπει ανάμεσα στο ζευγάρι, ούτε ο Κούπερ, ούτε η Σάικ αναμένεται να απαντήσουν σε ένα τέτοιο κουτσομπολιό.

Η Lady Gaga ήταν άλλωστε η διασημότητα με τα περισσότερα tweets κατά την λαμπερή βραδιά των Όσκαρ και αυτό το νουέτο ήταν ένας από τους λόγους που κατέλαβε την πρώτη θέση.

Ladies, gentlemen, #Oscars winner @ladygaga has entered Dolby for first time since winning for “Shallow.” She hugs Irina Shayk, Sam Elliott and Bradley Cooper, and she tries to hand him her statue for their creative collaboration. pic.twitter.com/7O3OcSO2xc