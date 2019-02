Η Lady Gaga είναι επισήμως η viral βασίλισσα των Όσκαρ καθώς απέσπασε τη μερίδα του λέοντος στα σχόλια των social media κατά την 91η απονομή των βραβείων.



Η live ερμηνεία του «Shallow» με τον Μπράντλεϊ Κούπερ, εκτός από ότι χάρισε στην Lady Gaga το πρώτο της Όσκαρ, της έδωσε τρεις από τις πέντε κορυφαίες στιγμές της βραδιάς στο Facebook και την έστεψε ως την κορυφαία διασημότητα που συζητήθηκε περισσότερο στο Twitter, σύμφωνα με τις εταιρίες των κοινωνικών δικτύων.



Σύμφωνα με το Facebook οι πέντε πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς των Όσκαρ ήταν: Η βράβευση ως η καλύτερη ταινία του «Green Book», ακολουθούμενη από την ερμηνεία του «Shallow» από την Lady Gaga και του Μπράντλεϊ Κούπερ. Αμέσως μετά έρχεται η βράβευση του Ράμι Μάλεκ για το «Bohemian Rhapsody» ακολουθούμενη από την ομιλία της Lady Gaga κατά τη στιγμή της βράβευσής της για το «Shallow» και την απονομή του Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας στον Αλφόνσο Κουαρόν για το «Roma».



Αντίστοιχα στο Twitter, οι στιγμές που πυροδότησαν τα περισσότερα τιτιβίσματα ήταν παρόμοια: Το «Green Book» έλαβε την πρώτη θέση ακολουθούμενο από τη βράβευση του «Shallow» και του Ράμι Μάλεκ αντίστοιχα, με το ντουέτο του «Shallow» ν' ακολουθεί αλλά και την παραλαβή του βραβείου από την Ολίβια Κόλμαν για την ερμηνεία της στο «The Favourite».



Η Lady Gaga ήταν η διασημότητα για την οποία «έφυγαν» τα περισσότερα tweets την λαμπερή βραδιά των Όσκαρ, με τους Μπράντλεϊ Κούπερ, Ράμι Μάλεκ, Αλφόνσο Κουαρόν και Σπάικ Λι ν΄ακολουθούν.



Η οργισμένη αντίδραση του Σπάικ Λι, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για το «BlacKkKlansman» αλλά έχασε το βραβείο καλύτερης ταινίας από «Green Book» πυροδότησε την συζήτηση στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο μετά την ομιλία του η οποία προκάλεσε και την απάντηση του Αμερικανού προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



Μεταξύ των διάσημων που τουίταραν για την νίκη της Gaga αλλά και την ερμηνεία της επί σκηνής με τον Μπράντλεϊ Κούπερ ήταν και ο Μάρκ Ρόνσον με τον οποίο έγραψαν μαζί το τραγούδι.

in all seriousness, Gaga is the greatest inspiration in my life. Her and Bradley choosing me for that tiny little scene was an indescribable honor. She makes me want to be better every single day. Her courage and talent and vision are one of a kind. I stan her to my grave.