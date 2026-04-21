Wednesday: Πρώτη φωτογραφία από την 3η σεζόν - «Από το Παρίσι, με τρόμο»

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές πληροφορίες για την πλοκή της νέας σεζόν

Φωτ. αρχείου: Netflix
Η σειρά «Wednesday» θα κάνει γυρίσματα για τη νέα σεζόν και εκτός των ΗΠΑ.

Το Netflix δημοσίευσε τη Δευτέρα μια πρώτη εικόνα από την 3η σεζόν της σειράς με πρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγκα, στην οποία η Wednesday εμφανίζεται να στέκεται δίπλα σε μια μοτοσικλέτα, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι.

Το Thing, που αποτελεί βασικό μέλος της οικογένειας Άνταμς, κάθεται πάνω στη μοτοσικλέτα, ενώ η Wednesday κρατά ένα κομμάτι χαρτί στα χέρια της. «Από το Παρίσι, με τρόμο», γράφει η λεζάντα της φωτογραφίας.

Η 3η σεζόν «Wednesday»

Η 2η σεζόν της σειράς «Wednesday» έκλεισε με την Wednesday και το Thing να φεύγουν για να αναζητήσουν τη φίλη και συγκάτοικό της Ένιντ (Έμμα Μάιερς), η οποία εξαφανίστηκε.

Το Netflix δεν έχει ακόμη ανακοινώσει λεπτομέρειες για την πλοκή της 3ης σεζόν, αλλά φαίνεται πιθανό ότι η αναζήτηση της Ένιντ είναι ο λόγος για τον οποίο η Wednesday καταλήγει στη Γαλλία.

Η παραγωγή της 3ης σεζόν του «Wednesday» ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Στα νέα μέλη του καστ περιλαμβάνονται η Εύα Γκριν ως θεία Οφηλία, καθώς και οι Γουινόνα Ράιντερ, Λίνα Χίντι, Άντριου ΜακΚάρθι, Τζέιμς Λανς, Κρις Σάραντον, Νόα Τέιλορ, Όσκαρ Μόργκαν και Κένεντι Μόγιερ σε ρόλους που δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Η σειρά βασίζεται σε χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τσαρλς Άνταμς, ενώ ο Τιμ Μπάρτον σκηνοθετεί τη σειρά.

Με πληροφορίες από Variety

