Τα 10 τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου που αγαπήθηκαν περισσότερο στο Spotify

Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε το νήμα που ένωσε την παράδοση με το λαϊκό τραγούδι, το χιούμορ με την πολιτική σάτιρα, το προσωπικό με το συλλογικό βίωμα.

Μεταπηδώντας από το ρεμπέτικο και τη ροκ, στην παράδοση και τη σάτιρα, την ποίηση και την καθημερινότητα, ο κορυφαίος τραγουδοποιός ύφανε έναν προσωπικό κόσμο συλλογικό αφήνοντας πίσω του τη μουσική αφήγηση της νεότερης Ελλάδας, όπως ο ίδιος την αντιλήφθηκε.

Η παρουσία του στη σκηνή, πάντα γιορτινή και πολιτική μαζί, καθόρισε δεκαετίες ακρόασης και στοχασμού. Από τα χρόνια των βινυλίων ως την εποχή των αλγορίθμων, το έργο του συνεχίζει να κυκλοφορεί, να ακούγεται, να συναντά νέες γενιές ακροατών που αναζητούν κάτι αυθεντικό μέσα στον θόρυβο της εποχής.

Σήμερα, οι νεότεροι ανακαλύπτουν τον Διονύση Σαββόπουλο μέσα από τον κόσμο του διαδικτύου. Την επομένη του θανάτου του, τα τραγούδια του στο Spotify δείχνουν πως η φωνή του εξακολουθεί να έχει παλμό -όχι νοσταλγικό, αλλά ζωντανό.

Η λίστα με τα 10 πιο δημοφιλή τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου στην streaming υπηρεσία, διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ας κρατήσουν οι χοροί – 2.619.282

2. Ζεϊμπέκικο – 1.570.139

3. Μη μιλάς άλλο γι’ αγάπη – 1.426.561

4. Σου μιλώ και κοκκινίζεις – 1.361.401

5. Ζεϊμπέκικο ΙΙ – 1.266.425

6. Ο Φορτίνμπρας Σαμάνο – 1.083.027

7. Συννεφούλα – 950.668

8. Θαλασσογραφία – 723.190

9. Τι έπαιξα στο Λαύριο – 500.205

10. Μια θάλασσα μικρή – 261.866

