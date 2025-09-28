«Το Σπίτι των Πνευμάτων»: Σειρά βασισμένη στο μυθιστόρημα της Ιζαμπέλ Αλιέντε κάνει πρεμιέρα το 2026

Η διάσημη συγγραφέας Ιζαμπέλ Αλιέντε ανακοίνωσε ότι έχει ήδη παρακολουθήσει τα πρώτα επεισόδια μιας τηλεοπτικής σειράς που βασίζεται στο διάσημο μυθιστόρημά της «Το Σπίτι των Πνευμάτων», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Prime Video το 2026.

Η σειρά που βασίζεται στο βιβλίο της Ιζαμπέλ Αλιέντε, που αποτελείται από οκτώ μέρη, αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Τρουέμπα, καλύπτοντας έναν αιώνα έντονων κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών στη Χιλή. Στην κορύφωσή της, η σχέση ανάμεσα στον αυστηρό πατριάρχη και την αγαπημένη του εγγονή δοκιμάζεται, οδηγώντας τους σε αντίθετες πλευρές της κοινωνικής σύγκρουσης.

Κατά την παραμονή της στη Χιλή, η Αλιέντε μίλησε με ενθουσιασμό για τη σειρά, η οποία επιβλέπεται εκτελεστικά από την ηθοποιό Εύα Λονγκόρια. «Είμαι χαρούμενη που παρουσιάζω αυτή τη μίνι σειρά, αν και δεν έχω δει όλα τα επεισόδια. Έχω παρακολουθήσει μόνο τα τρία πρώτα, και είναι εξαιρετικά», ανέφερε σε εκδήλωση αφιερωμένη στη διασκευή του βιβλίου, στην οποία συμμετείχαν οι Φρανσίσκα Αλεγκρία, Φερνάντα Ουρεγιόλα και Αντρές Γουντ, οι οποίοι επέβλεψαν τη δημιουργία της σειράς.

Η συγγραφέας επισήμανε ότι το βιβλίο «Το Σπίτι των Πνευμάτων» αντλεί σε μεγάλο βαθμό έμπνευση από την οικογένειά της. Αναφερόμενη στην κινηματογραφική μεταφορά του 1993, τόνισε ότι τότε τα έργα με εμπορική αξία γυρίζονταν στα αγγλικά και με διάσημους ηθοποιούς. «Η ταινία είχε αστέρες όπως οι Μέριλ Στριπ, Τζέρεμι Άιρονς και Αντόνιο Μπαντέρας και γυρίστηκε στην Ευρώπη, αλλά δεν αποπνέει την αυθεντική αίσθηση της Χιλής», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Σαντιάγο, η Αλιέντε παρουσίασε ένα απόσπασμα από την ισπανόφωνη εκδοχή της σειράς. Νέες εικόνες αποκάλυψαν επίσης το καστ, με επικεφαλής την Αλίν Κιούπενχαϊμ, τη Φερνάντα Ουρεγιόλα και τη Ρόσι Ερνάντεζ.

Με πωλήσεις άνω των 70 εκατομμυρίων αντιτύπων, το «Σπίτι των Πνευμάτων» θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα και καθιέρωσε την Αλιέντε ως μία από τις πιο διαβασμένες εν ζωή συγγραφείς ισπανικής γλώσσας. Το έργο είχε προηγουμένως μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη το 1993.

