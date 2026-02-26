TV & MEDIA

Νίκος Μακρόπουλος: Με πνευμονία στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής

Όλα ξεκίνησαν από μια ίωση, η οποία όμως επιδεινώθηκε και εξελίχθηκε σε πνευμονία, λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων

Φωτ. Νίκος Μακρόπουλος / NDP
Με πνευμονία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο γνωστός τραγουδιστής, Νίκος Μακρόπουλος.

Την Τετάρτη έγινε γνωστό πως το Σαββατοκύριακο, το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Νίκος Μακρόπουλος θα παραμείνει κλειστό, καθώς αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας.

Έπειτα ο μάνατζερ του γνωστού τραγουδιστή, μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, αποκάλυψε πως ο Νίκος Μακρόπουλος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με πνευμονία. 

Όπως ανέφερε, όλα ξεκίνησαν από μια απλή ίωση, η οποία όμως επιδεινώθηκε και εξελίχθηκε σε πνευμονία, λόγω των αυξημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Παρότι το προηγούμενο τριήμερο ανέβηκε κανονικά στη σκηνή λαμβάνοντας δυνατή αντιβίωση, η έντονη κούραση επιβάρυνε την υγεία του.

Για τον λόγο αυτό οι γιατροί του συνέστησαν αυστηρά ξεκούραση στο σπίτι για 7 έως 10 ημέρες και στη συνέχεια να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα στις εμφανίσεις του στο Βοτανικό, μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη.

 
 
