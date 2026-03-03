ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

LIVE!

Πολιτισμός

Η εμφάνιση του Jim Carrey στα César έγινε viral θεωρία συνωμοσίας — Τι απαντούν διοργάνωση και εκπρόσωποι

Ο Jim Carrey βρέθηκε στο επίκεντρο viral θεωριών συνωμοσίας μετά την εμφάνισή του στα βραβεία César στο Παρίσι, με χρήστες στα social media να υποστηρίζουν ότι στη σκηνή βρέθηκε σωσίας. Η διοργάνωση και ο εκπρόσωπος του ηθοποιού διέψευσαν επισήμως τις φήμες, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία του ήταν αυθεντική και προγραμματισμένη εδώ και μήνες.

The LiFO team
The LiFO team
Η εμφάνιση του Jim Carrey στα César έγινε viral θεωρία συνωμοσίας — Τι απαντούν διοργάνωση και εκπρόσωποι Facebook Twitter
Ο Jim Carrey ποζάρει με το τιμητικό του βραβείο César στα παρασκήνια της 51ης τελετής στο L’Olympia, στο Παρίσι, στις 26 Φεβρουαρίου 2026. Φωτ.: Francois Durand / Getty Images
0

Η εμφάνιση του Jim Carrey στα βραβεία César στο Παρίσι εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αλλόκοτα viral φαινόμενα του Σαββατοκύριακου, όταν στα social media άρχισαν να κυκλοφορούν θεωρίες ότι ο ηθοποιός είχε «αντικατασταθεί» από σωσία ή ακόμη και… κλώνο.

Οι εικασίες ενισχύθηκαν μετά από ανάρτηση της drag performer Alexis Stone, η οποία δημοσίευσε εικόνες με προσθετικά και περούκα που έμοιαζαν με το look του Carrey εκείνο το βράδυ, γράφοντας «Alexis Stone as Jim Carrey in Paris». Η ανάρτηση πυροδότησε νέο κύμα σχολίων, με ακόμη και διάσημα πρόσωπα όπως η Megan Fox να αναρωτιούνται δημόσια αν η ιστορία ήταν αληθινή.

Η εμφάνιση του Jim Carrey στα César έγινε viral θεωρία συνωμοσίας — Τι απαντούν διοργάνωση και εκπρόσωποι Facebook Twitter
Η Alexis Stone δημοσίευσε εικόνες με προσθετικά και περούκα που παρέπεμπαν στο look του Jim Carrey εκείνο το βράδυ, ενισχύοντας τις viral θεωρίες. Πηγή: Instagram (@thealexisstone)

Τη Δευτέρα, ο γενικός εκπρόσωπος των César, Grégory Caulier, απάντησε επισήμως στο Variety χαρακτηρίζοντας τις φήμες «ανύπαρκτο ζήτημα». Όπως δήλωσε, η παρουσία του Carrey «είχε προγραμματιστεί από το καλοκαίρι» και ο ηθοποιός «δούλεψε την ομιλία του στα γαλλικά για μήνες», ζητώντας βοήθεια για την ακριβή προφορά λέξεων.

Λίγο αργότερα, και ο προσωπικός εκπρόσωπος του Carrey επιβεβαίωσε στο TMZ ότι «ο Jim Carrey παρευρέθηκε στα César και παρέλαβε το τιμητικό του βραβείο».

Κατά την τελετή της 26ης Φεβρουαρίου, ο Carrey εκφώνησε συγκινητική ομιλία στα γαλλικά, αναφέρθηκε στις ρίζες της οικογένειάς του στη Γαλλία και απέσπασε θερμό χειροκρότημα από τον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου.

Το επεισόδιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση των social media, όπου αλλαγές στην εμφάνιση διάσημων προσώπων μετατρέπονται γρήγορα σε θεωρίες «σωσία» ή «κλώνου» — ένα φαινόμενο που έχει στο παρελθόν αγγίξει ονόματα όπως η Avril Lavigne και η Britney Spears.

 

Πολιτισμός

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Είναι ο Τζιμ Κάρεϊ «σπουδαίος ηθοποιός»;

Οθόνες / Είναι ο Τζιμ Κάρεϊ «σπουδαίος ηθοποιός»;

Οι Γάλλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τον Καναδό ηθοποιό. Το απέδειξαν με ένα εγκάρδιο βραβείο Σεζάρ για την καριέρα του, που συνοδεύτηκε από ενθουσιώδες standing ovation, σε μια σάλα που είχε από Ιζαμπέλ Ιπέρ μέχρι Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Διεθνή / «Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Ιρανοί σκηνοθέτες και δημιουργοί της διασποράς τοποθετούνται δημόσια μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μιλώντας για «το τέλος ενός 47χρονου εφιάλτη», αλλά και για την αβεβαιότητα που ακολουθεί. Δηλώσεις, ανοιχτές επιστολές και αναρτήσεις στα social media φωτίζουν τη σύνθετη στάση της ιρανικής πολιτισμικής κοινότητας απέναντι στις εξελίξεις.
THE LIFO TEAM
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΟΣ ΚΑΝΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕ

Πολιτισμός / Οκτώ στιγμές που ο νοτιοκορεάτικoς κινηματογράφος κατέκτησε τη μεγάλη οθόνη

Η επιλογή του Park Chan-wook στην προεδρία της κριτικής επιτροπής αναδεικνύει την ηχηρή παρουσία της Νότιας Κορέας στο φεστιβάλ των Καννών και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις ταινίες που ξεχώρισαν
THE LIFO TEAM
Το Met βγάζει τη Lee Krasner από τη σκιά του Pollock

Πολιτισμός / Pollock και Krasner ως ισότιμοι: η νέα έκθεση του Met αναθεωρεί έναν μύθο

Το Metropolitan Museum of Art παρουσιάζει το φθινόπωρο την έκθεση «Krasner and Pollock: Past Continuous», αφιερωμένη και στους δύο καλλιτέχνες σε όλο το εύρος της πορείας τους. Η επιμέλεια τονίζει την ισότιμη συμβολή της Lee Krasner στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό, αναθεωρώντας το κυρίαρχο αφήγημα γύρω από τον Pollock.
THE LIFO TEAM
Η Isabelle Adjani κάλεσε τους άνδρες να σηκωθούν όρθιοι στα Césars για τη βία κατά των γυναικών

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ατζανί κάλεσε τους άνδρες να σηκωθούν όρθιοι στα Σεζάρ για τη βία κατά των γυναικών

Στα βραβεία Σεζάρ 2026, η Isabelle Adjani κάλεσε τους άνδρες στην αίθουσα να σηκωθούν όρθιοι σε ένδειξη αλληλεγγύης προς όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία, ενώ η Golshifteh Farahani μίλησε για την αιματηρή καταστολή στο Ιράν.
THE LIFO TEAM
«Αφήστε με να μπω»: Καλλιτέχνης διαμαρτύρεται έξω από μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα που δεν είναι προσβάσιμα

Πολιτισμός / «Αφήστε με να μπω»: Καλλιτέχνης διαμαρτύρεται έξω από μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα που δεν είναι προσβάσιμα

Στο Perth Festival, ο 26χρονος καλλιτέχνης Hugo Flavelle μετατρέπει τη διαμαρτυρία για την προσβασιμότητα σε κινητή performance–rave έξω από μουσεία και θέατρα που ο ίδιος δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει.
THE LIFO TEAM
Η Chloë Sevigny γυρίζει ντοκιμαντέρ για τους Deadheads και για την Αμερική που επιμένει

Πολιτισμός / Η Chloë Sevigny γυρίζει ντοκιμαντέρ για τους Deadheads χωρίς τους Grateful Dead

Χωρίς τους Grateful Dead στο κάδρο, το «Summer Tour» εστιάζει αποκλειστικά στους Deadheads. Το ντοκιμαντέρ, με τη στήριξη της Chloë Sevigny, κυκλοφορεί σε μια συγκυρία συμβολική για τη σκηνή, μετά τον θάνατο του Bob Weir.
THE LIFO TEAM
 
 