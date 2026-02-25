Τζίμι Κίμελ για State of Union του Τραμπ: «Ήταν ένας παρανοϊκός, επίδοξος βασιλιάς»

Ο σχολιαστής και κωμικός, Τζίμι Κίμελ άσκησε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του μονολόγου του, σχολιάζοντας την ομιλία του Αμερικανού προέδρου για την Κατάσταση του Έθνους (State of the Union).

Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε τη 108λεπτη ομιλία ως «ασυνάρτητη» και αστειεύτηκε λέγοντας: «Πρέπει να πω ότι η άνοια του Τραμπ με κάνει να νοσταλγώ την άνοια του Τζο Μπάιντεν. Ήταν μια πολύ πιο φιλική άνοια».

Ο Κίμελ στάθηκε ιδιαίτερα στην αναφορά του Τραμπ ότι Σομαλοί κάτοικοι της Μινεσότα «λεηλατούν την Αμερική», και στην προτροπή του προς τους παρευρισκόμενους να σηκωθούν όρθιοι αν συμφωνούν πως «πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες και όχι τους μετανάστες».

Στον αντίποδα, ο Κίμελ ανέφερε ότι ο πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά σε περιστατικά νωρίτερα φέτος στη Μινεσότα, όπου πράκτορες της ICE φέρονται να εμπλέκονται σε θανάτους Αμερικανών πολιτών.

Jimmy Kimmel Torches Trump’s State of the Union Speech: ‘A Nut Job Wannabe King’ Who ‘Has His Goons Arresting and Killing American Citizens. He’s Protecting Pedophiles and Won’t Explain It’https://t.co/lN37hgnYPe — Variety (@Variety) February 25, 2026

Τζίμι Κίμελ: «Αυτή είναι η πραγματική Κατάσταση του Έθνους»

Ο παρουσιαστής περιέγραψε τη δική του εκδοχή της «Κατάστασης του Έθνους» λέγοντας:

«Έχουμε έναν παρανοϊκό επίδοξο βασιλιά που κάνει τα πάντα για να λογοκρίνει απόψεις που δεν θέλει να ακούσει. Έχει τους μπράβους του να συλλαμβάνουν, να φυλακίζουν και να σκοτώνουν Αμερικανούς πολίτες. Έχει κόψει τη χρηματοδότηση για έρευνα κατά του καρκίνου και για παιδιατρικά νοσοκομεία, ενώ ο ίδιος και η οικογένειά του βγάζουν δισεκατομμύρια» είπε αρχικά.

Συνέχισε σχετικά: «επιτίθεται στο δικαίωμά μας να ψηφίζουμε. Προστατεύει παιδόφιλους και δεν δίνει εξηγήσεις. Γεμίζει τις τσέπες δισεκατομμυριούχων, ενώ αγνοεί τους άρρωστους, τους φτωχούς και τους πεινασμένους. Και όλα αυτά στο όνομα του Ιησού, για τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε στην “God Bless the USA Bible” του Ντόναλντ Τραμπ, που κατασκευάζεται στην Κίνα και πωλείται 99,99 δολάρια. Αυτή είναι η Κατάσταση του Έθνους».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Όταν μονολογείς ασυνάρτητα για δύο ώρες, αυτό θεωρείται ακόμη ομιλία ή κάποια στιγμή μετατρέπεται σε κρίση;»

Πάντως, ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τις δηλώσεις του παρουσιαστή.

Με πληροφορίες από Variety