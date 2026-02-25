TV & MEDIA

Eurovision 2026: O Akylas θα εμφανιστεί στον εθνικό τελικό της Σερβίας

Akylas και «Ferto» ταξιδεύουν για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας, πριν τον διαγωνισμό της Eurovision

The LiFO team
The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Ο Akylas και το «Ferto» πραγματοποιούν το πρώτο τους διεθνές ταξίδι, καθώς ο Έλληνας καλλιτέχνης, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, θα βρεθεί το Σάββατο στον εθνικό τελικό της Σερβίας.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της σερβικής διοργάνωσης στο Instagram.

Στα πλάνα βλέπουμε τον Ακύλα να ανακοινώνει στους Σέρβους fans της Eurovision πως θα παρευρεθεί το Σάββατο (28/2) στο εθνικό τελικό για να τραγουδήσει το κομμάτι του «Ferto», το οποίο έχει ήδη ξεχωρίσει.

«Γειά σου Σερβία! Είμαι ο Akylas από την Ελλάδα, και είμαι πολύ χαρούμενος που θα μοιραστώ κάποια πολύ ευχάριστα νέα για εσάς. Θα σας δω το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, στο PZE 2026 Τελικό. Ας τραγουδήσουμε το τραγούδι μου για την Eurovision μαζί», λέει ο Ακύλας στο βίντεο.

