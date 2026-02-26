Benny Blanco: «Ωχ, δεν το έκανε!» - Εμφανίστηκε με βρώμικα πόδια σε podcast και αντέδρασαν στα social

Ο Benny Blanco συχνά απασχολεί τα social media για διάφορους λόγους, όμως αυτή τη φορά τα φώτα στράφηκαν πάνω του για την υγιεινή του.

Ο 37χρονος γνωστός μουσικός παραγωγός, Benny Blanco, τις τελευταίες ώρες trendάρει στα social media, καθώς εμφανίστηκε με βρώμικα πόδια κατά τη διάρκεια podcast, κάτι που οι χρήστες δεν άφησαν να πέσει κάτω.

Στις 24 Φεβρουαρίου, εμφανίστηκε στο podcast «Friends Keep Secrets» μαζί με τους συμπαρουσιαστές του, Κρίστιν Μπαταλούκο και Lil Dicky. Όμως κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι θεατές δεν μπόρεσαν να μην παρατηρήσουν τα βρώμικα πόδια του.

Συγκεκριμένα, η στιγμή που προκάλεσε την αντίδρασή τους, ήταν όταν βολεύτηκε στον καναπέ και ακούμπησε τα πόδια του πάνω στο έπιπλο.

Από τις φτέρνες μέχρι τα δάχτυλα, τα πέλματά του φαίνονταν μαυρισμένα και γεμάτα σκόνη. Παρότι δεν είναι γνωστό πού ακριβώς γυρίζεται το podcast, στα social media προέκυψαν αρκετά ερωτήματα.

Benny Blanco debuts his new podcast by farting with his dirty feet on his and Selena Gomez’s couch.



— Benny Blanco talks about being unhygienic, about dicks, and other things. pic.twitter.com/wM5dShjUEQ — SUCCEEDER (@BIGLOKAY) February 26, 2026

Γιατί να κυκλοφορεί κάποιος ξυπόλητος μέσα στο σπίτι; Γιατί να μην ελέγξει τα πόδια του πριν εμφανιστεί στην κάμερα; Και, τέλος, γιατί ο χώρος δεν ήταν επαρκώς καθαρισμένος;

«Φαίνεται να μην δίνει σημασία στην καθαριότητα», «Ωραίο podcast», «Πλύνε τα πόδια σου Benny», ήταν μόνο κάποια από τα σχόλια στα social media, ενώ το θέμα πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις, που τα «διάσημα» πλέον πόδια του απέκτησαν μέχρι και δική τους σελίδα στο WikiFeet.

Μέχρι στιγμής, ο Benny Blanco δεν έχει απαντήσει στις αντιδράσεις. Δεδομένου πάντως ότι εμφανίστηκε ατάραχος στην κάμερα, αρκετοί εκτιμούν ότι δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα ο θόρυβος που προκλήθηκε.

Με πληροφορίες από distractify.com