ΔΙΕΘΝΗ

No.1

Διεθνή

Benny Blanco: «Ωχ, δεν το έκανε!» - Εμφανίστηκε με βρώμικα πόδια σε podcast και αντέδρασαν στα social

«Πλύνε τα πόδια σου Μπένι» έγραψαν επίσης, στα σχόλια στα social - Το θέμα πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις που τα πόδια του απέκτησαν δική τους σελίδα στο WikiFeet

The LiFO team
The LiFO team
Benny Blanco: «Ωχ, δεν το έκανε!» - Εμφανίστηκε με βρώμικα πόδια σε podcast και οι χρήστες στα social αντέδρασαν Facebook Twitter
Φωτ. Χ
0

Ο Benny Blanco συχνά απασχολεί τα social media για διάφορους λόγους, όμως αυτή τη φορά τα φώτα στράφηκαν πάνω του για την υγιεινή του.

Ο 37χρονος γνωστός μουσικός παραγωγός, Benny Blanco, τις τελευταίες ώρες trendάρει στα social media, καθώς εμφανίστηκε με βρώμικα πόδια κατά τη διάρκεια podcast, κάτι που οι χρήστες δεν άφησαν να πέσει κάτω.

Στις 24 Φεβρουαρίου, εμφανίστηκε στο podcast «Friends Keep Secrets» μαζί με τους συμπαρουσιαστές του, Κρίστιν Μπαταλούκο και Lil Dicky. Όμως κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι θεατές δεν μπόρεσαν να μην παρατηρήσουν τα βρώμικα πόδια του.

Συγκεκριμένα, η στιγμή που προκάλεσε την αντίδρασή τους, ήταν όταν βολεύτηκε στον καναπέ και ακούμπησε τα πόδια του πάνω στο έπιπλο.

Από τις φτέρνες μέχρι τα δάχτυλα, τα πέλματά του φαίνονταν μαυρισμένα και γεμάτα σκόνη. Παρότι δεν είναι γνωστό πού ακριβώς γυρίζεται το podcast, στα social media προέκυψαν αρκετά ερωτήματα.

Γιατί να κυκλοφορεί κάποιος ξυπόλητος μέσα στο σπίτι; Γιατί να μην ελέγξει τα πόδια του πριν εμφανιστεί στην κάμερα; Και, τέλος, γιατί ο χώρος δεν ήταν επαρκώς καθαρισμένος;

«Φαίνεται να μην δίνει σημασία στην καθαριότητα», «Ωραίο podcast», «Πλύνε τα πόδια σου Benny», ήταν μόνο κάποια από τα σχόλια στα social media, ενώ το θέμα πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις, που τα «διάσημα» πλέον πόδια του απέκτησαν μέχρι και δική τους σελίδα στο WikiFeet.

Μέχρι στιγμής, ο Benny Blanco δεν έχει απαντήσει στις αντιδράσεις.  Δεδομένου πάντως ότι εμφανίστηκε ατάραχος στην κάμερα, αρκετοί εκτιμούν ότι δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα ο θόρυβος που προκλήθηκε.

Με πληροφορίες από distractify.com

Διεθνή

Tags

0

No.1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΠΣΤΑΙΝ ΤΡΑΜΠ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διεθνή / «Θα τα εξετάσουμε ξανά»: Τι περιείχαν τα αρχεία Έπσταϊν για τον Τραμπ που φέρεται να έκρυψαν

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε στις 30 Ιανουαρίου «περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες», από τα αρχεία Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ εκπλήρωσε έτσι τη νομική υποχρέωσή της
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ

Διεθνή / Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» ενόψει των αυριανών συνομιλιών στη Γενεύη

Εκπρόσωποι των δύο χωρών θα συναντηθούν αύριο στη Γενεύη - Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα πως εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία δεν θα διστάσει να επιτεθεί στο Ιράν
THE LIFO TEAM
Μπιλ Γκέιτς: «Ήταν τεράστιο λάθος» - Η συγγνώμη από το προσωπικό του ιδρύματος για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν

Διεθνή / Μπιλ Γκέιτς: «Ήταν τεράστιο λάθος» - Η συγγνώμη από το προσωπικό του ιδρύματος για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν

Ο δισεκατομμυριούχος παραδέχτηκε ότι είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις και μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση, απαντώντας σε ερωτήσεις και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις πράξεις του
THE LIFO TEAM
 
 