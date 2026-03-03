Διάγγελμα Μακρόν για Ιράν: «Στέλνουμε στην Κύπρο τη φρεγάτα Le Languedoc και εναέρια μέσα»

Διάγγελμα απηύθυνε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συντονισμένη επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο κ. Μακρόν επιβεβαίωσε πως η Γαλλία θα αποστείλει επιπλέον «αντιαεροπορικά αμυντικά μέσα» και τη φρεγάτα, «Le Languedoc»

Ο Εμανουέλ Μακρόν στάθηκε και στην ενδεχόμενη ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο, τονίζοντας τα εξής: «Θα ήταν επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος».

Εμανουέλ Μακρόν: Το διάγγελμά του για το Ιράν

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων στο διάγγελμά του, διέταξε το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» να αποπλεύσει προς τη Μεσόγειο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο, επικαλούμενος τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στο διεθνές εμπόριο. «Σήμερα, τα Στενά του Ορμούζ είναι ουσιαστικά κλειστά και από εκεί διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Διώρυγα του Σουέζ και η Ερυθρά Θάλασσα βρίσκονται επίσης υπό πίεση και απειλή», εξήγησε.

«Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε έναν συνασπισμό ώστε να ενώσουμε πόρους, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών μέσων, για την επανέναρξη και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε θαλάσσιες οδούς που είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία», διαβεβαίωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε επίσης το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα στον Λίβανο. «Τις τελευταίες ώρες ο πόλεμος επεκτάθηκε στον Λίβανο, από όπου η Χεζμπολάχ διέπραξε το μεγάλο λάθος να πλήξει το Ισραήλ και να θέσει σε κίνδυνο τον λιβανικό λαό», ανέφερε.

Εμανουέλ Μακρόν: Όσα είπε για την Κύπρο

«Αυτό θα αποτελούσε επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό σφάλμα», πρόσθεσε, ενώ ισραηλινό πλήγμα στόχευσε την Τρίτη τα κεντρικά γραφεία ισλαμιστικής οργάνωσης συμμάχου της Χεζμπολάχ και της Χαμάς στη Σαΐντα, στο νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα «επιτεθεί» σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ στην Τύρο, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις πληγείσες περιοχές.

«Η Χεζμπολάχ πρέπει απολύτως να σταματήσει κάθε επίθεση και καλώ το Ισραήλ να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου», δήλωσε ο Μακρόν.

Μετά το πλήγμα κατά βρετανικής βάσης στην Κύπρο, ο Μακρόν ανακοίνωσε την αποστολή «επιπλέον αντιαεροπορικών αμυντικών μέσων» και της φρεγάτας «Languedoc», η οποία «θα φτάσει ανοικτά της Κύπρου απόψε».

«Διασφαλίζουμε επίσης στενό συντονισμό με τους συμμάχους μας και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, πρωτίστως με τους Έλληνες φίλους μας, ώστε η προσπάθεια αυτή στην Ανατολική Μεσόγειο να ενισχυθεί από πρόθυμα κράτη», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν κατήγγειλε ότι τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα «πραγματοποιήθηκαν εκτός διεθνούς δικαίου». Αν και δικαιολόγησε την παρέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ, εξέφρασε τη λύπη του για τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων.

«Μαζί με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο καταστήσαμε σαφές ότι είναι επιθυμητή η άμεση παύση των επιθέσεων και ότι η διαρκής ειρήνη στην περιοχή θα επιτευχθεί μόνο μέσω της επανέναρξης των διπλωματικών διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε.

Τέλος, εκτίμησε ότι ο ιρανικός λαός πρέπει «να αποφασίσει ελεύθερα το μέλλον του».

Με πληροφορίες από Le Monde