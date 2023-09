Σκηνοθέτης των «Friends» αποκαλύπτει τη χειρότερη σταρ στη συνεργασία- «Δεν ήταν αστεία»

Ο σκηνοθέτης της sitcom των 90s «Friends», Τζέιμς Μπάροους, αποκάλυψε ποιος σταρ της σειράς ήταν ο πιο δύσκολος στη συνεργασία.

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μπάροους, παραδέχτηκε ότι δυσκολευόταν να δουλέψει στα επεισόδια των Friends με τη γκεστ σταρ Έλεν Μπάξεντεϊλ, που υποδύθηκε την Αγγλίδα σύζυγο του Ρος, Έμιλυ. Ο λόγος ήταν ότι δεν ήταν «ιδιαίτερα αστεία».

Ο σκηνοθέτης αναφέρει ότι για το επεισόδιο «The One with All the Rugby», «ήταν ωραία, αλλά όχι ιδιαίτερα αστεία. Ο Ντέιβιντ Σουίμερ (Ρος) δεν είχε κάτι για να αλληλεπιδράσει στο αστείο. Ήταν σαν να κάνει παλαμάκια με το ένα χέρι. Σε sitcoms και κάθε είδους ρομαντική κωμωδία, το αστείο είναι εξίσου σημαντικό με τη χημεία μεταξύ των ηθοποιών. Ανακαλύψαμε ότι κάθε νέα σύντροφος του Ρος έπρεπε να είναι τόσο αστεία όσο η Ρέιτσελ, που υποδυόταν η Τζένιφερ Άνιστον. Συχνά, δεν μπορείς να αλλάξεις ηθοποιό λόγω της στενής προθεσμίας στα γυρίσματα ή άλλων υλικοτεχνικών ζητημάτων» όπως είπε.

Ο σκηνοθέτης συνέχισε τονίζοντας τη σημασία του να κάνεις καστινγκ σε κάποιον που μπορεί να «προκαλεί γέλιο». Πρόσθεσε δε, ότι «μερικές φορές ξεκινάς κάτι με κάποιος και δεν λειτουργεί, οπότε πρέπει να απαλλαγείς από αυτό το άτομο. Αν είναι για ένα γύρισμα, είναι εύκολο το αντίο. Επίσης ισχύει και το αντίστροφο. Αν υπάρχει χημεία, οι σεναριογράφοι πιάνουν δουλειά για να βρουν κάποιον τρόπο να κρατήσουν τον ηθοποιό».

Παρά τη γνώμη του Μπάροους, ο χαρακτήρας της Έμιλι αγαπήθηκε από το κοινό των Friends. Η ηθοποιός, που έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές παραγωγές της Βρετανίας, είχε μιλήσει για την σειρά λέγοντας ότι το σκέφτεσαι σαν να ήταν όνειρο.

Μιλώντας στη Mirror το 2012, είχε πει ότι «τώρα βλέπω τη σειρά σαν μία παράξενη σουρεαλιστική στιγμή στη ζωή μου, σχεδόν σαν όνειρο» ενώ για το καστ των Friends, είπε «ήταν όλοι πολύ καλοί και επαγγελματίες. Δεν ήμασταν ποτέ καλοί φίλοι ωστόσο. Ο κόσμος περιμένει ότι επειδή λεγόταν Friends, όλοι ήμασταν στενοί φίλοι μεταξύ μας, αλλά στη πραγματικότητα ήταν όλοι επαγγελματίες. Το έκαναν για χρόνια και εγώ ήμουν μία από τους πολλούς guest stars που εμφανίστηκαν».

Με πληροφορίες του NME