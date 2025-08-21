«Emily in Paris»: Πού ταξιδεύει τώρα η σειρά - 18 Δεκεμβρίου η πρεμιέρα της 5ης σεζόν 

Η σειρά του Netflix «Emily in Paris» επιστρέφει με νέα επεισόδια και ιταλικό αέρα, όπως παρατηρεί το περιοδικό Variety.

To Netflix ανακοίνωσε ότι η 5η σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα και τις πρώτες εικόνες, επιβεβαιώνοντας ότι η Έμιλι (Λίλι Κόλινς) θα περάσει τουλάχιστον ένα μέρος της νέας σεζόν στη Βενετία.

Η επίσημη σύνοψη της 5ης σεζόν αναφέρει: «Πλέον επικεφαλής του Agence Grateau στη Ρώμη, η Έμιλι έρχεται αντιμέτωπη με επαγγελματικές και ερωτικές προκλήσεις καθώς προσαρμόζεται στη ζωή σε μια νέα πόλη. Όμως, όταν μια ιδέα της για τη δουλειά έχει απρόβλεπτες συνέπειες, η Έμιλι βιώνει απογοητεύσεις τόσο στην καριέρα όσο και στην προσωπική της ζωή. Αναζητώντας σταθερότητα, στρέφεται στον γαλλικό τρόπο ζωής που έχει αγαπήσει, μέχρι που ένα μεγάλο μυστικό απειλεί μία από τις πιο στενές της σχέσεις. Μέσα από την ειλικρίνεια και τη διαχείριση των συγκρούσεων, η Έμιλι καταφέρνει να βγει πιο δυνατή, με πιο ουσιαστικούς δεσμούς, καθαρότερη ματιά και διάθεση να αγκαλιάσει νέες δυνατότητες».

Emily in Paris: Το καστ

Μαζί με τη Λίλι Κόλινς, στη νέα σεζόν συμμετέχουν οι: Φιλιπίν Λερόι-Μπολιέ, Άσλεϊ Παρκ, Λούκας Μπράβο, Σάμιουελ Άρνολντ, Μπρουνό Γκουερί, Γουίλιαμ Αμπαντί, Λουσιέν Λάβισκαουντ, Ευγένιο Φραντσεσκίνι, Τάλια Μπεσόν, Πολ Φόρμαν, Αρνό Μπινάρ, Μίνι Ντράιβερ, Μπράιαν Γκρίνμπεργκ και Μισέλ Λαρόκ.

Δημιουργός και σεναριογράφος της σειράς είναι ο Ντάρεν Σταρ, ο οποίος υπογράφει και την εκτελεστική παραγωγή. Η Λίλι Κόλινς εκτός από πρωταγωνίστρια έχει και τον ρόλο της παραγωγού. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Τόνι Ερνάντεζ, Λίλι Μπερνς, Άντριου Φλέμινγκ, Στίβεν Μπράουν, Άλισον Μπράουν, Ρόμπιν Σιφ, Γκραντ Σλος και Τζο Μέρφι. Η σειρά είναι συμπαραγωγή των MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions και Jax Media.