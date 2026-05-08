Σία Κοσιώνη: Ο Αλέξης Παπαχελάς την αποχαιρέτησε on air - Οι φήμες για τον ΣΚΑΙ και το μετά

Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΙ, σύμφωνα με τις φήμες που διακινούνται το τελευταίο διάστημα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάτι έως τώρα.

Και παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό της με τον σταθμό ολοκληρώνεται κανονικά στις 30 Ιουνίου, τα σενάρια περί πρόωρης αποχώρησης έχουν φουντώσει.

«Φωτιά» στις φήμες περί αποχώρησης της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΙ έβαλε ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη δημοσιογράφο, το βράδυ της Πέμπτης.

Όταν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της δημοσκόπησης της Pulse για τον ΣΚΑΙ, η Σία Κοσιώνη ευχαρίστησε και τον Γιώργο Αράπογλου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων και τον Αλέξη Παπαχελά.

«Ευχαριστούμε, εις το επανιδείν» απάντησε ο Αλέξης Παπαχελάς με τη Σία Κοσιώνη, για την οποία ακούγεται έντονα ότι αποχωρεί από το κανάλι του Φαλήρου, να λέει «ούτως ή άλλως» κουνώντας το κεφάλι.

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη on air αντίδραση για τον ΣΚΑΙ

Επίσης, η Σία Κοσιώνη βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Βαλένθια.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ρωτήθηκε από το Πρωινό του ΑΝΤ1 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που τη θέλουν σε τροχαία εξόδου από τον ΣΚΑΪ, μετά από 20 χρόνια συνεχούς συνεργασίας.

«Δεν στενοχωρήθηκα για την εξέλιξη του αγώνα, έχω πίστη στο επόμενο ματς» είπε με χαμόγελο ενώ σε σχετική ερώτηση για τον ΣΚΑΙ και το μέλλον της, απάντησε: «Όταν έχω να πω κάτι, θα το πω».

Σία Κοσιώνη: Οι φήμες για το τελευταίο δελτίο

Μάλιστα, σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν έντονα τα τελευταία 24ωρα, η Σία Κοσιώνη εκφωνεί το τελευταίο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Η πλευρά ΣΚΑΙ, πάντως, δεν σχολιάζει τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι θα πραγματοποιήσει την τελευταία της εμφάνιση στα πλατό του Νέου Φαλήρου αυτή την Παρασκευή.

Όσο αφορά στο τηλεοπτικό της μέλλον, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτα δημοσιεύματα και πληθώρα σεναρίων τόσο στον έντυπο όσο και στον διαδικτυακό Τύπο. Άλλοι υποστηρίζουν πως υπάρχει ενδιαφέρον από την ΕΡΤ, άλλοι από τον ΑΝΤ1, άλλοι από το Mega και άλλοι από τον Alpha.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται η Σία Κοσιώνη να απέχει ένα διάστημα από τα τηλεοπτικά δρώμενα προτού κάνει το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα.

Σία Κοσιώνη: Ο αποχαιρετισμός στον Βασίλη Παπαδρόσο

Υπενθυμίζεται πως η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε τον Βασίλη Παπαδρόσο, Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, με τον οποίο ο ΣΚΑΙ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους μετά από 7,5 χρόνια.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού κοινοποίησε στους διαδικτυακούς της φίλους μία κοινή φωτογραφία με τον Βασίλη Παπαδρόσο και έγραψε ένα μακροσκελές μήνυμα:

«Όπως όλες τις δουλειές, έτσι και τη δική μας, την κάνουν οι άνθρωποι.

Για αυτό και η σημερινή μέρα είναι δύσκολη για μένα, καθώς είναι η τελευταία του Βασίλη Παπαδροσου ως Γενικού Διεθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης στον ΣΚΑΙ μετά από σχεδόν οκτώ πυκνά και δημιουργικά χρόνια με πολλές και μεγάλες επιτυχίες.

Ο Βασίλης είναι ένας σπάνιος επαγγελματίας, ένας μαχητής της τηλεόρασης με βαθειά γνώση, όραμα και στόφα πρωταθλητή.

Του είμαι ευγνώμων γιατί για μένα υπήρξε ένας σπουδαίος, έμπιστος και ειλικρινής συνεργάτης.

Μαζί διαχειριστήκαμε δύσκολες καταστάσεις, μεγάλες κρίσεις, οριακές στιγμές, συμφωνώντας, διαφωνώντας μα κυρίως συνθέτοντας.

Πάντα, κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφίας, της ηθικής και της συναδελφικότητας.

Με αμοιβαίο σεβασμό ο ένας για την άποψη και κυρίως για την αξία του άλλου.

Με πάθος και πίστη σε μια σπουδαία δημοσιογραφική ομάδα.

Βασίλη, η φωνή σου θα βουίζει στο αυτί μου για πολύ καιρό. Είμαι υπερήφανη για κάθε στιγμή και σίγουρη για την επιτυχία σου σε ό,τι όμορφο ξανοίγεται μπροστά σου».

Ο ΣΚΑΙ, στην ανακοίνωσή του για τον Βασίλη Παπαδρόσο, ανέφερε:

«Ο Όμιλος ΣΚΑΙ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Ειδήσεων, κ. Βασίλη Παπαδρόσο, έπειτα από μια δημιουργική διαδρομή 7,5 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κ. Παπαδρόσος συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση και τον συντονισμό της ειδησεογραφικής κάλυψης του Ομίλου. Διαχειρίστηκε με επιτυχία απαιτητικές και πολυεπίπεδες συνθήκες ενημέρωσης με συνέπεια και επαγγελματισμό. Εκλογικές αναμετρήσεις, η πανδημία COVID-19, διεθνείς εξελίξεις, καθώς και σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τη συμβολή του να είναι καθοριστική, τόσο στον σχεδιασμό της ύλης όσο και στη διασφάλιση της έγκυρης και συνεπούς ενημέρωσης του κοινού.

Ο Όμιλος ΣΚΑΙ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για τη συνεργασία και την πολύτιμη συνεισφορά του κ. Παπαδρόσου και του εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά του βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει με συνέπεια την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και την εμπιστοσύνη του κοινού».