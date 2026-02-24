Σία Κοσιώνη: Επέστρεψε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ - «Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη σας»

Μετά την αποχή της επί, σχεδόν, έναν μήνα λόγω προβλήματος υγεία, η Σία Κοσιώνη επέστρεψε σήμερα στη θέση της παρουσιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Στον σχετικό της πρόλογο, η Σία Κοσιώνη είπε τα εξής: «Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, πίσω στη θέση μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω και πάλι κοντά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας όλο αυτό το διάστημα, να είστε όλοι καλά.

«Αμέσως στο δελτίο μας» είπε ακόμη η Σία Κοσιώνη.

Η Σία Κοσιώνη στα τέλη Ιανουαρίου μεταφέρθηκε σε γνωστό ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου και νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες, ενώ παρέμεινε σχεδόν δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο.

Στην πρώτη ανάρτηση στα social media, μετά τα όσα πέρασε με την υγεία της, η Σία Κοσιώνη ευχαρίστησε τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη, τον γιο τους, τη μητέρα της, τους γιατρούς αλλά και τον κόσμο για τα δεκάδες μηνύματά του.