Σία Κοσιώνη: Η απάντησή της για το επόμενο βήμα μετά το τέλος της συνεργασίας με τον ΣΚΑΪ

«Νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη και πάρα πολύ χορτασμένη», είπε μεταξύ άλλων

ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ ΣΚΑΙ
Η Σία Κοσιώνη απάντησε σε ερωτήσεις μετά το τελευταίο δελτίο ειδήσεων που παρουσίασε στον ΣΚΑΪ / Φωτογραφία, αρχείου: NDPPHOTO
Μετά την παρουσίαση του τελευταίου δελτίου ειδήσεων στον ΣΚΑΪ το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου, η Σία Κοσιώνη απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος ρωτήθηκε για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον τηλεοπτικό σταθμό, αλλά και για το πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει τον χρόνο της το επόμενο διάστημα.

Για το πότε θα επιστρέψει τηλεοπτικά και σε τι ρόλο, η Σία Κοσιώνη απάντησε, μεταξύ άλλων στην κάμερα του Mega:

«Ειλικρινώς, δεν γνωρίζω... και να γνώριζα βέβαια δε θα σας έλεγα, αλλά πιστέψτε με ότι δεν γνωρίζω.

Αυτό που θέλω τώρα, το σίγουρο, το δεδομένο επόμενο βήμα είναι να ξεκουραστώ. Είκοσι χρόνια κάθε μέρα κουπί, δελτίο ειδήσεων σε αυτή τη χώρα και σε αυτό τον κόσμο δεν είναι κάτι απλό. Νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη και πάρα πολύ χορτασμένη.

Θέλω να ξεκουραστώ, θέλω να επιστρέψω τον χρόνο που έχω στερήσει από το παιδί μου. Το καταλαβαίνουμε όλες οι μανούλες που τρέχουμε σαν τις τρελές να κερδίσουμε έστω και ένα λεπτό μαζί τους».

Σία Κοσιώνη: Αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ

Η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ στο τέλος του αποψινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων, καθώς η δημοσιογράφος, έπειτα από 20 χρόνια, αποχωρεί από τον τηλεοπτικό σταθμό.

«Ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για εμένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου, που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά... απόψε ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας, ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν.

Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί, χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου, σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ και εις το επανιδείν», ήταν τα λόγια της Σίας Κοσιώνη μπροστά στην κάμερα.


 

