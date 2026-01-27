TV & MEDIA
Σία Κοσιώνη: Εκτός ΜΕΘ η δημοσιογράφος - Δεν παίρνει ακόμη εξιτήριο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η νοσηλεία της αναμένεται να διαρκέσει περίπου 15 ημέρες

Φωτ. αρχείου Σία Κοσιώνη / NDP
Εκτός ΜΕΘ βρίσκεται πλέον η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Σία Κοσιώνη.

Η Σία Κοσιώνη έγινε γνωστό τη Δευτέρα πως βγήκε από τη ΜΕΘ, όπου νοσηλευόταν από την Πέμπτη, μετά τη λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο που υπέστη.

Ωστόσο η δημοσιογράφος εξακολουθεί να βρίσκεται για έκτη ημέρα στο ιδιωτικό θεραπευτήριο και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την υγεία της, η νοσηλεία της αναμένεται να διαρκέσει περίπου 15 ημέρες.

Μάλιστα, θα ακολουθήσει περίοδος ανάρρωσης πριν την επιστροφή της στην εργασία της.

Μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η πρόεδρος της ΕΠΕ - αντιπρόεδρος ΟΕΓΝΕ, Ματίνα Παγώνη, εξήγησε πως πρόκειται για λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστάσεις, όπως πνευμονία με έντονη δύσπνοια.

«Με αυτά τα συμπτώματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κ. Κοσιώνη, όπου εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

