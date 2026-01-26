Σία Κοσιώνη: «Είναι κάτι που αντιμετωπίζεται» - Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ η δημοσιογράφος

Σε γνωστό ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας, νοσηλεύεται με πνευμονία από την Πέμπτη, η Σία Κοσιώνη.

Η Σία Κοσιώνη δεν κατάφερε να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ την Πέμπτη, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή, παρά το γεγονός ότι είχε μεταβεί κανονικά στον τηλεοπτικό σταθμό.

Έτσι η γνωστή δημοσιογράφος μεταφέρθηκε σε κοντινό ιδιωτικό νοσοκομείο. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Λόγω της κατάστασής της, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου νοσηλεύεται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως αναμένεται να λάβει εξιτήριο και μέχρι τότε αναρρώνει.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, ο στενός συνεργάτης της, Γιώργος Λεμπέσης, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της, σημειώνοντας αρχικά πως «έχω μιλήσει με τον Κώστα Μπακογιάννη από την πρώτη στιγμή για να δω πώς είναι. Είναι σε μια κατάσταση σταθερή, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος».

«Είναι σε μια συνθήκη ξεκούρασης και ανάρρωσης και αναμονής για να πάρει εξιτήριο. Είναι δυνατή, είναι σταθερή και είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και σύντομα θα είναι πάλι στις επάλξεις. Την προηγούμενη Τετάρτη ήμασταν μαζί στο γραφείο της και ήταν λίγο κουρασμένη, αλλά επειδή είναι πολύ δυναμική, πάντα κρύβει οποιαδήποτε κούραση έχει», συνέχισε.

«Την επόμενη ημέρα έμαθα ότι θα μείνει σπίτι και δεν θα βγει στο δελτίο γιατί είχε αυτή τη γρίπη και από εκεί και μετά υπήρξε μια επιδείνωση. Οι δικοί της άνθρωποι είναι δίπλα της. Ο σύζυγός της είναι στο πλευρό της συνεχώς. Η ψυχραιμία και η διακριτικότητα είναι απαραίτητα αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει και ένα μικρό παιδί που πηγαίνει σχολείο και ακούει και μαθαίνει. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να ευχηθούμε καλή ανάρρωση», κατέληξε.