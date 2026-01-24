Σία Κοσιώνη: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η δημοσιογράφος

Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια κεντρικού δελτίου ειδήσεων, Σία Κοσιώνη.

Η Σία Κοσιώνη αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται, για προληπτικούς λόγους, στη μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου.

Κατά πληροφορίες, έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Σία Κοσιώνη: Μετέβη στο νοσοκομείο και της έγινε εισαγωγή

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Σία Κοσιώνη ήταν ασθενής από τις αρχές της εβδομάδας. Την Πέμπτη ωστόσο ένιωσε πιο έντονη αδιαθεσία, έχοντας και δυσκολία στην αναπνοή, γεγονός που την εμπόδισε, μολονότι είχε μεταβεί στην εργασία της, να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ενώ το ίδιο συνέβη και την Παρασκευή.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής πήγε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί βρήκαν ότι είχε χαμηλό οξυγόνο της και έκαναν εισαγωγή, καθώς μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Η δημοσιογράφος παραμένει στην εντατική, ωστόσο, όπως λένε οι γιατροί, δεν κινδυνεύει η ζωή της.