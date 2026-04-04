Ρονάλντο και Μέσι ξανά μαζί σε viral καμπάνια της LEGO για το Μουντιάλ

Μετά το viral σποτ της Louis Vuitton πριν το Κατάρ 2022, επιστρέφουν σε κοινό project, αυτή τη φορά πλαισιωμένοι από τη νέα γενιά, τον Κιλιάν Μπαπέ και τον Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να βρίσκονται προς το τέλος της θρυλικής τους αντιπαλότητας, αλλά εξακολουθούν να ξέρουν πώς να τραβούν τα βλέμματα. Μαζί, παραμένουν ικανοί να «ρίχνουν» το ίντερνετ.

Οι δύο κορυφαίοι του σύγχρονου ποδοσφαίρου συναντιούνται ξανά σε μια διαφήμιση με φόντο το Μουντιάλ του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το viral σποτ της Louis Vuitton πριν το Κατάρ 2022, επιστρέφουν σε κοινό project, αυτή τη φορά πλαισιωμένοι από τη νέα γενιά, τον Κιλιάν Μπαπέ και τον Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι τέσσερις σταρ πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια της LEGO με τίτλο «Everyone Wants a Piece», η οποία προωθεί μια σειρά από μίνι φιγούρες εμπνευσμένες από το ποδόσφαιρο ενόψει της διοργάνωσης.

Στο διαφημιστικό, οι τέσσερις ποδοσφαιριστές βρίσκονται γύρω από ένα τραπέζι σε χαμηλό φωτισμό, στο κέντρο του οποίου δεσπόζει ένα τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου φτιαγμένο από τουβλάκια. Καθώς το τραπέζι περιστρέφεται, ο καθένας προσπαθεί να τοποθετήσει τη δική του φιγούρα στην κορυφή, διεκδικώντας συμβολικά το τρόπαιο.

Η ανατροπή έρχεται στο τέλος, όταν κανείς δεν τα καταφέρνει. Τελικά, ένα παιδί εμφανίζεται ξαφνικά στο πλάνο και τοποθετεί τη δική του φιγούρα στην κορυφή.

Ο Λιονέλ Μέσι ανέβασε το βίντεο στο Instagram, συνοδεύοντάς το με το hashtag «HonestlyIt’sNotAI», ενώ η LEGO το δημοσίευσε επίσης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους παίκτες. Μέσα σε μία ημέρα, η ανάρτηση του Μέσι συγκέντρωσε 17 εκατομμύρια likes και περισσότερες από 180 εκατομμύρια προβολές.

Κάθε παίκτης διαθέτει πλέον και τη δική του μίνι φιγούρα LEGO, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί το ενδιαφέρον ενόψει του τουρνουά, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει την έκτη και πιθανότατα τελευταία συμμετοχή των Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι σε Μουντιάλ.

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν καταιγιστικές. Κάποιοι χαρακτήρισαν το σποτ «την πιο GOAT διαφήμιση όλων των εποχών», ενώ άλλοι αστειεύτηκαν λέγοντας πως πρόκειται για «το πιο ακριβό group chat που έχει υπάρξει». Πολλοί στάθηκαν επίσης στο μέγεθος της παραγωγής, αναρωτώμενοι πόσο υψηλό ήταν το κόστος της.

Με πληροφορίες από Euronews

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

NETFLIX ΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

TV & Media / Δικαστήριο έκρινε παράνομες τις αυξήσεις τιμών του Netflix, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφές έως και 500 ευρώ

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι αυξήσεις στις τιμές συνδρομής μεταξύ 2017 και 2024 ήταν παράνομες, γεγονός που ενδέχεται να δίνει δικαίωμα σε εκατομμύρια Ιταλούς συνδρομητές να λάβουν επιστροφές έως και 500 ευρώ. Η εταιρεία streaming δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση.
ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΣΕΙΡΑ

TV & Media / Η υπόθεση Έπσταϊν γίνεται σειρά με τη Λόρα Ντερν σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η σειρά καταγράφει την έρευνα που αποκάλυψε τη συμφωνία που είχε συνάψει ο Έπσταϊν το 2008 με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, επιτρέποντάς του να αποφύγει βαρύτερες κατηγορίες
Το θρυλικό περιοδικό The Face κλείνει ξανά

TV & Media / Το θρυλικό περιοδικό The Face κλείνει ξανά

Το βρετανικό περιοδικό The Face ανακοίνωσε ότι σταματά ξανά τη λειτουργία του, επτά χρόνια μετά το relaunch του το 2019. Το τεύχος για την άνοιξη του  2026 θα είναι το τελευταίο, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο για έναν τίτλο που σημάδεψε τη βρετανική style και youth culture.
