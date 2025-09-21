Παρά τη ρητορική Τραμπ, Κολμπέρ και Κίμελ έχουν το μεγαλύτερο κοινό στη late night ζώνη

Το μέλλον του Jimmy Kimmel Live! βρίσκεται στον αέρα μετά την απόφαση του ABC να «παγώσει» την εκπομπή επ’ αόριστον, ύστερα από πιέσεις της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) και διαμαρτυρίες από την Nexstar Media, ιδιοκτήτρια τοπικών συνεργαζόμενων καναλιών. Η υπόθεση σχετίζεται με σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, όταν κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά το γεγονός.

Η αντίδραση του προέδρου της FCC, Μπρένταν Καρ, στενού συμμάχου του Τραμπ, έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου στα αμερικανικά media. Συνδικάτα όπως η SAG-AFTRA, η Ένωση Σεναριογράφων και η Ένωση Παραγωγών καταδίκασαν δημόσια την απόφαση, ενώ και άλλοι παρουσιαστές υπερασπίστηκαν τον Κίμελ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ στοχοποιεί τους μεγάλους οικοδεσπότες της late night τηλεόρασης. Έχει αποκαλέσει τον Στίβεν Κολμπέρτ «ανίκανο και χυδαίο», ενώ για τον Κίμελ έχει δηλώσει ότι «θα έπρεπε να απολυθεί χρόνια πριν». Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει συνολικά την αμερικανική late night σκηνή «εργαλείο των Δημοκρατικών» που «προσβάλλει τους μισούς Αμερικανούς».

Κολμπέρ και Κίμελ έχουν το μεγαλύτερο κοινό στη late night ζώνη

Ωστόσο, τα στοιχεία της Nielsen για το β’ τρίμηνο του 2025 δείχνουν το αντίθετο: ο Κολμπέρτ παραμένει στην κορυφή με 2,42 εκατ. τηλεθεατές, ενώ ο Κίμελ ακολουθεί με 1,77 εκατ., ξεπερνώντας κάθε άλλον παρουσιαστή στην ίδια ζώνη.

Την ίδια ώρα, το CBS έχει ανακοινώσει ότι θα αποσύρει το Late Show του Κολμπέρτ τον Μάιο του 2026, επικαλούμενο οικονομικούς λόγους. Η απόφαση αυτή, ωστόσο, ήρθε μετά τις σφοδρές επικρίσεις του παρουσιαστή για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του CBS με τον Τραμπ σε υπόθεση αγωγής του, γεγονός που τροφοδοτεί νέες υποψίες για πολιτικές πιέσεις στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής: παρά τις λεκτικές επιθέσεις και τις πιέσεις του Τραμπ, οι δύο παρουσιαστές παραμένουν οι πιο ισχυρές φωνές της αμερικανικής late night τηλεόρασης.