Βασιλιάς Κάρολος: Σήμερα η μεγαλύτερη συγκέντρωση της βασιλικής οικογένειας μετά τη σύλληψη Άντριου

Ένα από τα ζητήματα που εξακολουθεί να ταλανίζει τους ηγέτες της Κοινοπολιτείας είναι το αν Άντριου θα παραμείνει στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

Βασιλιάς Κάρολος: Εν αναμονή της μεγαλύτερης συγκέντρωσης της βασιλικής οικογένειας μετά τη σύλληψη του Άντριου
Ο Άντριου με τον βασιλιά Κάρολο / Getty Images
Ο βασιλιάς Κάρολος, αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία των παραδοσιακών συμμαχιών και των διεθνών φιλιών σε μια περίοδο «αυξανόμενων πιέσεων από συγκρούσεις», στο μήνυμά του για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας.

Η ετήσια γιορτή της Ημέρας της Κοινοπολιτείας, θα τιμηθεί τη Δευτέρα με λειτουργία στο Αββαείο του Ουέστμινστερ και αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας μετά τη σύλληψη του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, Άντριου.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που σκιάζεται από πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο βασιλιάς αναμένεται να τονίσει τον ενωτικό ρόλο της Κοινοπολιτείας, μιας εθελοντικής ένωσης 56 χωρών. «Συχνά σε τέτοιες δύσκολες στιγμές αποκαλύπτεται πιο καθαρά το διαχρονικό πνεύμα της Κοινοπολιτείας», αναφέρει το μήνυμά του.

Ο βασιλιάς θα αναφερθεί επίσης, στις προκλήσεις που δημιουργούν η κλιματική αλλαγή και οι ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές. Όπως αναμένεται να τονίσει, η Κοινοπολιτεία αποτελεί «μια δύναμη για το καλό,  βασισμένη στην κοινότητα, προσηλωμένη σε μια βιώσιμη ανάπτυξη που αποκαθιστά και προστατεύει, εμπλουτισμένη από τον πολιτισμό και ενωμένη μέσα από τη φιλία και την υπηρεσία προς τους λαούς της».

Η αναφορά του στην κλιματική αλλαγή έρχεται σε αντίθεση με την προσέγγιση της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ, η οποία πρόσφατα ανέτρεψε μια απόφαση που αποτελούσε τη βάση για ομοσπονδιακά μέτρα περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι ο βασιλιάς ενδέχεται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί κάτι μέχρι στιγμής.

Την ίδια ώρα, ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους ηγέτες της Κοινοπολιτείας είναι το αν ο Άντριου, θα παραμείνει στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου, μετά τη σύλληψή του τον περασμένο μήνα, μετά τις νέες αποκαλύψεις που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά έχει ήδη ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του από τη σειρά διαδοχής, ακολουθώντας παρόμοιες εκκλήσεις από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Μέχρι σήμερα και παρά τις πιέσεις, παραμένει όγδοος στη γραμμή διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο.

Με πληροφορίες από BBC

