Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι πρώτες αντιδράσεις Τραμπ και Πούτιν για τον νέο ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι από χθες, Κυριακή, ο νέος Ανώτατος Θρησκευτικός Ηγέτης του Ιράν, όπως απεφάνθη το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων σε προηγούμενη συνεδρίασή του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Ιράν για τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ σε συνέντευξη στους Times of Israel, αρκέστηκε στα εξής: «Θα δούμε τι θα συμβεί».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν συνεχάρη τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για τον διορισμό του ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση το Κρεμλίνο.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τα συγχαρητήρια Πούτιν

Στο μήνυμά του, ο Πούτιν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Μόσχας προς την Τεχεράνη:

«Από την πλευρά μου, θα ήθελα να επιβεβαιώσω την αταλάντευτη υποστήριξή μας προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη μας προς τους Ιρανούς φίλους μας», ανέφερε.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του,Αλί Χαμενεΐ.

«Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε το έργο του πατέρα σας με τιμή και θα ενώσετε τον ιρανικό λαό μπροστά στις σοβαρές δοκιμασίες», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Γιατί ο πατέρας του δεν τον ήθελε για διάδοχό του

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ιερωμένος 56 ετών, που θεωρείται πιο κοντά στους συντηρητικούς στο Ιράν, κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επελέγη χθες Κυριακή ως νέος ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών, όργανο με 88 μέλη που αντλούνται από το σιιτικό κληρικαλιστικό σύστημα.

Την ανακοίνωση έκανε χθες βράδυ με επίσημο τόνο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης με φωτογραφία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο φόντο.

Η Συνέλευση των Ειδικών διαβεβαίωσε ότι «δεν δίστασε ούτε λεπτό» να εκπληρώσει την αποστολή του, παρά «τη βάρβαρη επίθεση της εγκληματικής Αμερικής και του κακοποιού σιωνιστικού καθεστώτος».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η διπλωματία ορκίστηκαν αμέσως πίστη και υποταγή στον νέο ανώτατο ηγέτη, που διαδέχθηκε τον πατέρα του, στην εξουσία από το 1989, ώσπου σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Κατόπιν μεταδόθηκαν πλάνα που εικόνιζαν σκηνές αγαλλίασης σε όλη τη χώρα, με Ιρανούς να ανεμίζουν μέσα στη νύχτα σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή να ανάβουν τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους.

Εδώ και μια εβδομάδα, το όνομα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν το επικρατέστερο στις συζητήσεις για το ποιος θα αναλάμβανε τη θέση. Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ ωστόσο, το 2024 απέκλειε το σενάριο αυτό, καθώς η Ισλαμική Επανάσταση έβαλε τέλος το 1979 σε αιώνες κληρονομικής μοναρχίας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε ήδη από την Τετάρτη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα είναι «στόχος».

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, που διεμήνυε πως θα έπρεπε να έχει λόγο για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία στο Ιράν, προειδοποίησε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης «δεν θα διαρκέσει πολύ» χωρίς την έγκρισή του, προτού καν ανακοινωθεί ποιος είναι.

Την Πέμπτη, είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να ανεχθεί να αναλάβει ηγέτης της χώρας ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΕΡΤ

