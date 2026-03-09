NYT: Αμερικανικός πύραυλος Tomahawk χτύπησε ναυτική βάση δίπλα στο σχολείο στο Ιράν - «Υπάρχει βίντεο»

Ένα νέο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μετά από ανάλυση των New York Times, διευκρινίζει πως ένας αμερικανικός πύραυλος τύπου Tomahawk, πιθανότατα έπληξε περιοχή δίπλα σε δημοτικό σχολείο στο Ιράν, όπου αναφέρθηκε ότι σκοτώθηκαν 175 άνθρωποι, πολλοί από αυτούς παιδιά.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε την Κυριακή από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν και επαληθεύτηκε από τους New York Times. Στο υλικό φαίνεται ένας πύραυλος Κρουζ να πλήττει ναυτική βάση δίπλα στο σχολείο, στην πόλη Μινάμπ, στις 28 Φεβρουαρίου. Ο αμερικανικός στρατός είναι η μόνη δύναμη στη σύγκρουση που χρησιμοποιεί πυραύλους Tomahawk.

Ανάλυση των New York Times, που βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα επαληθευμένα βίντεο, δείχνει ότι το δημοτικό σχολείο Shajarah Tayyebeh υπέστη σοβαρές ζημιές από πλήγμα ακριβείας που σημειώθηκε την ίδια χρονική στιγμή με επιθέσεις στη γειτονική ναυτική βάση. Η βάση λειτουργεί από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Breaking News: New video adds to evidence that a U.S. missile likely hit an Iranian school where 175 people, many of them children, were reportedly killed.https://t.co/Dqo309M8lW — The New York Times (@nytimes) March 9, 2026

Ιράν: Αρνητικός ο Τραμπ για το χτύπημα στο σχολείο

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο των New York Times αν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το σχολείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό έγινε από το Ιράν». Πρόσθεσε ότι «είναι πολύ ανακριβείς, όπως γνωρίζετε, με τα πυρομαχικά τους».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, που βρισκόταν δίπλα στον Τραμπ, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διερευνά την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι «η μόνη πλευρά που στοχοποιεί αμάχους είναι το Ιράν».

Το βίντεο της επίθεσης, το οποίο εντόπισε αρχικά η ερευνητική ομάδα Bellingcat, επαληθεύτηκε ανεξάρτητα από τους New York Times. Οι δημοσιογράφοι συνέκριναν στοιχεία που φαίνονται στο υλικό με νέες δορυφορικές εικόνες που καταγράφηκαν λίγες ημέρες μετά τα πλήγματα στο Μινάμπ.

Το βίντεο φαίνεται να έχει τραβηχτεί από εργοτάξιο απέναντι από τη βάση και δείχνει έναν φθαρμένο χωμάτινο δρόμο, ένα χορταριασμένο σημείο και σωρούς από μπάζα, στοιχεία που διακρίνονται επίσης στις πρόσφατες δορυφορικές εικόνες. Τα χαρακτηριστικά αυτά ενισχύουν την αξιοπιστία του υλικού.

Σύμφωνα με την ανάλυση της εφημερίδας, ο πύραυλος πλήττει ένα κτίριο που περιγράφεται ως ιατρική κλινική μέσα στη βάση των Φρουρών της Επανάστασης. Μετά την πρόσκρουση, σύννεφα καπνού και συντριμμιών εκτοξεύονται στον αέρα, ενώ ακούγονται κραυγές ανθρώπων στο βάθος.

Ιράν: Το σχολείο χτυπήθηκε ταυτόχρονα με τη ναυτική βάση

Καθώς η κάμερα στρέφεται προς τα δεξιά, φαίνονται ήδη μεγάλα σύννεφα σκόνης και καπνού να υψώνονται από την περιοχή του δημοτικού σχολείου, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε χτυπηθεί λίγο νωρίτερα από την επίθεση στη βάση. Η χρονική ακολουθία των πληγμάτων που συνέταξαν οι New York Times δείχνει ότι το σχολείο χτυπήθηκε περίπου την ίδια στιγμή με τη ναυτική εγκατάσταση.

Ανάλυση δορυφορικών εικόνων δείχνει επίσης ότι αρκετά ακόμη κτίρια μέσα στη ναυτική βάση επλήγησαν από πλήγματα ακριβείας. Ωστόσο, η πλήρης ανασύνθεση των γεγονότων παραμένει δύσκολη, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί εμφανή θραύσματα όπλων και οι ξένοι δημοσιογράφοι δεν έχουν πρόσβαση στο σημείο.

Οι New York Times αναγνώρισαν τον πύραυλο στο βίντεο ως Tomahawk, όπλο που δεν διαθέτουν ούτε ο ισραηλινός ούτε ο ιρανικός στρατός. Από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, δεκάδες τέτοιοι πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από πολεμικά πλοία του αμερικανικού ναυτικού.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι βίντεο που δημοσίευσε με εκτόξευση πυραύλων Tomahawk από πολεμικά πλοία καταγράφηκε επίσης στις 28 Φεβρουαρίου, την ίδια ημέρα που επλήγησαν η βάση και το σχολείο.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας περιγράφει τους πυραύλους Tomahawk ως «κατευθυνόμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και υψηλής ακρίβειας», οι οποίοι μπορούν να διανύσουν περίπου 1.600 χιλιόμετρα. Προγραμματίζονται πριν από την εκτόξευση με συγκεκριμένη πορεία πτήσης και κατευθύνονται αυτόνομα προς τον στόχο τους.

Κάθε πύραυλος έχει μήκος περίπου 6 μέτρα και άνοιγμα φτερών περίπου 2,6 μέτρα, ενώ οι πιο συνηθισμένες εκδόσεις διαθέτουν κεφαλή με εκρηκτική ισχύ που ισοδυναμεί με περίπου 300 κιλά TNT.

Με πληροφορίες από New York Times