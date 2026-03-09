Κύπρος: Έφτασαν Μητσοτάκης και Μακρόν για την τριμερή με Χριστοδουλίδη

Στην Κύπρο έφτασαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, για την τριμερή συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου έφτασε στις 12.40 το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον οποίο υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με τον υπουργό Άμυνας.

Λίγα λεπτά αργότερα προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η συνάντηση των τριών ηγετών «αποτελεί ηχηρό μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας» και θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου έχουν μετασταθμεύσει και ελληνικά F-16.

Τι σημαίνει η παρουσία Μητσοτάκη και Μακρόν στην Κύπρο

Η σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού και του Γάλλου προέδρου στη Λευκωσία, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει την ανάγκη για μια πιο ενεργή και στοχευμένη ευρωπαϊκή παρουσία.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στη συζήτηση περί «αποστρατικοποίησης» της Κύπρου δεν πρέπει να συγχέεται με το αυτονόητο δικαίωμα κάθε κυρίαρχου κράτους στην άμυνα και την ασφάλειά του. Όπως διευκρινίζεται στο μέσο από τον διπλωματικό του συντάκτη, Νίκο Μελέτη, «άλλο η αποχώρηση των 40.000 στρατιωτών της κατοχικής δύναμης και η επανεξέταση του καθεστώτος των βρετανικών βάσεων, και άλλο η αμφισβήτηση της δυνατότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας να προστατεύει τον εαυτό της».

Και συνεχίζει: «Την ίδια στιγμή, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ανοίγει στην Κύπρο μια ουσιαστική συζήτηση για το αν πρέπει να τεθεί προς το Λονδίνο ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των βρετανικών βάσεων, μια συζήτηση που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ταμπού».

Παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή άμυνα παραμένει για χρόνια στάσιμη, η πρόσφατη «συμμαχία προθύμων» με την Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο, έδειξε ότι όταν ένα κράτος μέλος ζητά συνδρομή, η ΕΕ μπορεί να κινητοποιηθεί.

«Η Αθήνα», σύμφωνα με τον διπλωματικό συντάκτη, «εξέθεσε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που μέχρι πρότινος αδιαφορούσαν για τις εξελίξεις στην περιοχή, αναγκάζοντάς τες να αναγνωρίσουν την στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου».

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου έχει στόχο να τονίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στον Μακρόν.

Επίσης, ανέφεραν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

Νωρίτερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης με δηλώσεις του είχε ευχαριστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμεση ανταπόκριση να αποστείλουν δυνάμεις στην Κύπρο και απαντώντας ουσιαστικά στην Τουρκία για την αποστολή F-16 στα Κατεχόμενα.