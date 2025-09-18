Ομπάμα για Κίμελ: «Η σημερινή κυβέρνηση έχει οδηγήσει την κουλτούρα της ακύρωσης σε επικίνδυνο επίπεδο»

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα τοποθετήθηκε σχετικά με την απόφαση του ABC να αποσύρει επ’ αόριστον τον Τζίμι Κίμελ από το πρόγραμμά του, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει οδηγήσει την κουλτούρα της ακύρωσης σε «ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ομπάμα έγραψε: «Μετά από χρόνια παραπόνων για την κουλτούρα της ακύρωσης, η σημερινή κυβέρνηση την έχει οδηγήσει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο, απειλώντας συστηματικά με ρυθμιστικά μέτρα τα μέσα ενημέρωσης, εκτός αν φιμώσουν ή απολύσουν δημοσιογράφους και σχολιαστές που δεν της είναι αρεστοί».

After years of complaining about cancel culture, the current administration has taken it to a new and dangerous level by routinely threatening regulatory action against media companies unless they muzzle or fire reporters and commentators it doesn’t like. https://t.co/uts7JpJZzN — Barack Obama (@BarackObama) September 18, 2025

Το ABC ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Κίμελ θα μείνει εκτός αέρα επ’ αόριστον. Η απόφαση ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, απείλησε το δίκτυο και τους σταθμούς του με ενέργειες εναντίον τους, αν δεν λάμβαναν μέτρα.

Ο Καρ είχε επικρίνει έντονα ένα σχόλιο που έκανε ο Κίμελ στο μονόλογό του τη Δευτέρα, όταν είπε: «Φτάσαμε σε κάποια καινούρια χαμηλά το Σαββατοκύριακο, με το κίνημα MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από έναν από αυτούς και να κάνει τα πάντα για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από αυτό».

Τραμπ: «Απολύθηκε λόγω χαμηλής τηλεθέασης και έλλειψης ταλέντου»

Με αφορμή ερώτηση για το αν η ελευθερία του λόγου προστατεύεται καλύτερα στις ΗΠΑ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Τζίμι Κίμελ «απολύθηκε περισσότερο λόγω χαμηλής τηλεθέασης παρά για άλλο λόγο», ενώ πρόσθεσε ότι είχε «πει κάτι απαίσιο για έναν κύριο που λέγεται Τσάρλι Κερκ».

«Ο Κίμελ δεν είναι ταλαντούχος άνθρωπος, έχει πολύ χαμηλή τηλεθέαση πάνω απ’ όλα και έπρεπε να είχε απολυθεί πολύ νωρίτερα», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. «Μπορεί να το πείτε ελευθερία του λόγου ή όχι, αλλά απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ TV & MEDIA Ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει στο στόχαστρο τον Τζίμι Φάλον και τον Σεθ Μάγιερς