Κώστας Δόξας: Απομακρύνεται από το J2US μετά την καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία

O Κώστας Δόξας απομακρύνεται από το J2US, μετά από την καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του.

Το πρωί της Τετάρτης έγινε γνωστό πως ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της Μαρίας Δεληθανάση, σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του τραγουδιστή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Από την ποινή αυτή, εκτιτέοι είναι οι τέσσερις μήνες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο γνωστός καλλιτέχνης φέρεται να επιχείρησε να επιλύσει εξωδικαστικά τη διαφορά με την πρώην σύζυγό του, ζητώντας την απόσυρση της μήνυσης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο Κώστας Δόξας άσκησε έφεση, γεγονός που έδωσε στην απόφαση αναστέλλουσα δύναμη.

Κώστας Δόξας: Απομακρύνεται από το J2US

Το μεσημέρι της Τετάρτης, με ανακοίνωσή του το OPEN, έκανε γνωστό πως ο τραγουδιστής απομακρύνεται από το J2US λόγω της απόφασης του δικαστηρίου.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του «JUST THE 2 OF US» δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί, ότι είχε απομακρυνθεί και το 2021 από το Yout Face Sounds Familiar, μετά την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.