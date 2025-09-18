Ο Τραμπ πανηγυρίζει για την απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ από τον αέρα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντέδρασε με ικανοποίηση στην απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή Jimmy Kimmel Live!, χαρακτηρίζοντάς την «καλή είδηση για την Αμερική».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Συγχαρητήρια στο ABC που είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Kimmel δεν έχει ΤΙΠΟΤΑ σε ταλέντο, και ακόμη χειρότερα νούμερα τηλεθέασης κι από τον Colbert. Αυτό αφήνει μόνο τους Jimmy και Seth, δύο απόλυτους χαμένους, στο ψεύτικο NBC. Τα νούμερά τους είναι επίσης απαίσια. Κάν’ το NBC!!!».

Ο Τραμπ εδώ και χρόνια επιτίθεται στα μεγάλα δίκτυα, κατηγορώντας τα για προκατάληψη εις βάρος του. Δεν είναι η πρώτη φορά που ζητά από το ABC να χάσει την άδεια εκπομπής του, ενώ έχει στοχοποιήσει και τους Jimmy Fallon και Seth Meyers, χαρακτηρίζοντάς τους «αποτυχημένους με χαμηλά νούμερα».

Την ίδια ώρα, ο Jimmy Kimmel δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη δήλωση σχετικά με την απόφαση του ABC. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες είχε τοποθετηθεί μέσω Instagram για τον θάνατο του Kirk, καλώντας σε τερματισμό της ένοπλης βίας στις ΗΠΑ.

Η κόντρα του Τραμπ με τον Kimmel είχε οξυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Τραμπ είχε προβλέψει ότι η εκπομπή του παρουσιαστή θα ήταν η «επόμενη που θα ακυρωθεί» και μάλιστα υποστήριξε ότι είχε συμβάλει προσωπικά σε αυτή την εξέλιξη.

Ο Kimmel, απαντώντας μέσα από το μονόλογό του, είχε κατηγορήσει τον πρώην πρόεδρο για υποκρισία: «Θέλεις να μας ακυρώσουν επειδή κάνουμε αστεία για σένα; Δεν ήσουν εναντίον της cancel culture; Πότε ακριβώς έγινες τόσο woke;»

Η απόφαση για την απομάκρυνση του Kimmel προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Η Δημοκρατική επίτροπος της FCC, Άννα Γκόμεζ, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι εργαλειοποιεί την κρατική εξουσία για να φιμώσει νόμιμη έκφραση.

«Ένα αδικαιολόγητο περιστατικό βίας από έναν διαταραγμένο άνθρωπο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για ευρύτερη λογοκρισία», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter).

Η εκπομπή του Kimmel δεν είναι η μόνη που βρέθηκε υπό πίεση. Το καλοκαίρι, το CBS ανακοίνωσε την ακύρωση του Late Show with Stephen Colbert, γεγονός που προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις από το κοινό και κατηγορίες ότι η απόφαση συνδέεται με συμφωνία συγχώνευσης της Paramount με τη Skydance.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε τη συγχώνευση μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Colbert, με τον Τραμπ να δηλώνει «ενθουσιασμένος που ο Colbert απολύθηκε».