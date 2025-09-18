TV & MEDIA
Τζίμι Κίμελ: Δεκάδες αστέρες του Χόλιγουντ στο πλευρό του μετά την αναστολή της εκπομπής του

Το Χόλιγουντ τάσσεται υπέρ του και διάσημου παρουσιαστή εξαπολύοντας δριμύ κατηγορώ κατά του Λευκού Οίκου

LifO Newsroom
Φωτ. Τζίμι Κίμελ / EPA
Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκληθεί τις τελευταίες ώρες στις ΗΠΑ, μετά την απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «Jimmy Kimmel Live!».

Πράγματι, η αμερικανική τηλεόραση το τελευταίο εικοσιτετράωρο βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικής θύελλας, καθώς το ABC αποφάσισε να αποσύρει επ’ αόριστον από το πρόγραμμά του την εκπομπή, μετά τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Έκτοτε, το Χόλιγουντ τάσσεται υπέρ του και διάσημου παρουσιαστή, εξαπολύοντας δριμύ κατηγορώ κατά του Λευκού Οίκου, κάνοντας λόγο «για στοχοποίηση της ελευθερίας».

Αναλυτικότερα, συνδικάτα που εκπροσωπούν σεναριογράφους και ηθοποιούς ανακοίνωσαν ότι η απόφαση αυτή ισοδυναμεί με επίθεση στα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου που προστατεύονται από το σύνταγμα.

«Αυτό το οποίο υπογράφουμε είναι η απελευθερωτική αίσθηση του να διαφωνείς. Ντροπή σε εκείνους στην κυβέρνηση που ξεχνούν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια. Όσο για τους εργοδότες μας, οι λέξεις μας σας έχουν κάνει πλούσιους. Η φίμωση μας φτωχοποιεί ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα συνδικάτα «Writers Guild of America West» και «Writers Guild of America East».

Την ίδια ώρα η «SAG-AFTRA», η αμερικανική συνδικαλιστική ένωση που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, καταδίκασε την απόφαση, σημειώνοντας πως «η απόφαση αυτή είναι το είδος της καταστολής και των αντιποίνων που θέτει σε κίνδυνο τις ελευθερίες όλων».

Τέλος, η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών σε δική της ανακοίνωση, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών του Τραμπ εντόπισε σχόλια που δεν της άρεσαν και απείλησε το ABC με ακραία αντίποινα. Πρόκειται για κρατική λογοκρισία».

