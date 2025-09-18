Ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει στο στόχαστρο τον Τζίμι Φάλον και τον Σεθ Μάγιερς

Αφού καυχήθηκε ότι «καθάρισε» με τον Τζίμι Κίμελ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άργησε να βάλει στο στόχαστρο και άλλους παρουσιαστές της late night ζώνης. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρώην πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αυτό αφήνει μόνο τους Jimmy και Seth, δύο απόλυτους χαμένους, στο ψεύτικο NBC. Τα νούμερά τους είναι επίσης απαίσια. Κάν’ το NBC!!!»

Ο Τραμπ φωτογράφισε ξεκάθαρα τον Jimmy Fallon (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) και τον Seth Meyers (Late Night with Seth Meyers), τους οποίους κατηγορεί για χαμηλά νούμερα τηλεθέασης και έλλειψη ταλέντου. Και οι δύο παρουσιάζουν εκπομπές στο NBC, δίκτυο που ο πρώην πρόεδρος συχνά χαρακτηρίζει «fake news».

Οι επιθέσεις του Τραμπ στους παρουσιαστές δεν είναι τυχαίες. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι εκπομπές αυτές τον στοχοποιούν με σάτιρα και αιχμηρά σχόλια. Μετά την ακύρωση της εκπομπής του Στίβεν Κόλμπερτ στο CBS και την πρόσφατη απομάκρυνση του Jimmy Kimmel από το ABC, ο Τραμπ πανηγυρίζει και πιέζει δημόσια το NBC να ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι.

Η συνεχής στοχοποίηση των late night shows έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις ΗΠΑ. Δημοσιογράφοι και οργανώσεις ελευθερίας του Τύπου βλέπουν μια ευρύτερη στρατηγική προσπάθεια λογοκρισίας, καθώς οι εκπομπές αυτές αποτελούν βήμα πολιτικής κριτικής μέσα από τη σάτιρα.