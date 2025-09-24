TV & MEDIA
Οι Daft Punk «μπαίνουν» στο Fortnite με επίσημη διαδραστική εμπειρία

Οι Daft Punk, που διαλύθηκαν το 2021, εξακολουθούν να επιστρέφουν με διάφορους τρόπους στη μουσική και την ποπ κουλτούρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Χ
Μια νέα συνεργασία-έκπληξη φέρνει κοντά το Fortnite και τους θρυλικούς Daft Punk. Οι δημιουργοί του δημοφιλούς παιχνιδιού ανακοίνωσαν ότι από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμη μια επίσημη διαδραστική εμπειρία αφιερωμένη στο γαλλικό δίδυμο της ηλεκτρονικής μουσικής.

Το «Daft Punk Experience» θα επιτρέπει στους παίκτες να εξερευνήσουν 31 τραγούδια από τον κατάλογο του συγκροτήματος, να συμμετέχουν σε εικονικά πάρτι χορού, να δημιουργούν remix και mashup, αλλά και να προσαρμόζουν τα avatars τους με νέες εμφανίσεις. Η είσοδος θα γίνεται μέσα από ειδική πύλη, με βίντεο-υποδοχή που θα περιλαμβάνει πλάνα από την περιοδεία «Alive» του 2007.

Παράλληλα, στο Fortnite Shop θα κυκλοφορήσει νέο πακέτο με εικονικές στολές και αξεσουάρ, μεταξύ των οποίων και τα χαρακτηριστικά κράνη των Daft Punk (τα νέα μοντέλα TB3 και GM08), μουσικά όργανα, καθώς και το Jam Track του «Get Lucky».

Οι Daft Punk, που διαλύθηκαν το 2021, εξακολουθούν να επιστρέφουν με διάφορους τρόπους στη μουσική και την ποπ κουλτούρα. Πρόσφατα λάνσαραν skateboard περιορισμένης έκδοσης αξίας 15.000 δολαρίων, συνεργάστηκαν με το streetwear brand PLEASURES σε pop-up καταστήματα στο Λος Άντζελες, ενώ η ταινία κινουμένων σχεδίων τους «Interstella 5555» προβλήθηκε ξανά παγκοσμίως. Το 2023 κυκλοφόρησαν και μια επετειακή εκδοχή του άλμπουμ «Random Access Memories».

Η Epic Games υπόσχεται ότι η νέα εμπειρία στο Fortnite θα γιορτάσει τη μουσική κληρονομιά ενός από τα πιο εμβληματικά σχήματα της ηλεκτρονικής μουσικής των τελευταίων δεκαετιών.

