Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show μαζί με τους μεγάλους παρουσιαστές του αμερικανικού late night

Ο Στίβεν Κόλμπερτ δεν αποχαιρετά απλώς το Late Show. Το μετατρέπει, λίγο πριν από το τέλος, σε μια συνάντηση κορυφής του αμερικανικού late night.

Καθώς η εκπομπή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πορεία της στις 21 Μαΐου, ο Κόλμπερτ θα υποδεχτεί στο πλατό μερικά από τα μεγαλύτερα πρόσωπα της βραδινής αμερικανικής τηλεόρασης. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, στο Late Show θα εμφανιστούν οι Τζίμι Φάλον, Τζίμι Κίμελ, Τζον Όλιβερ και Σεθ Μάγερς, σε μια επανένωση των Strike Force Five.

Η ομάδα είχε δημιουργηθεί το 2023, στη διάρκεια της απεργίας των σεναριογράφων, όταν οι πέντε παρουσιαστές ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα podcast 12 επεισοδίων, με τα έσοδα να στηρίζουν τους εργαζόμενους των εκπομπών τους που είχαν μείνει χωρίς δουλειά όσο τα shows ήταν εκτός αέρα. Τώρα επιστρέφουν μαζί, όχι σε podcast, αλλά στη σκηνή του Κόλμπερτ, λίγο πριν πέσει οριστικά η αυλαία.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 14 Μαΐου, ο Κόλμπερτ θα υποδεχτεί και τον Ντέιβιντ Λέτερμαν, τον άνθρωπο που ταυτίστηκε πρώτος με το Late Show και του παρέδωσε τη σκυτάλη το 2015. Η εμφάνιση του Λέτερμαν δίνει στο φινάλε ένα σχεδόν τελετουργικό βάρος: ο πρώτος παρουσιαστής επιστρέφει στο σπίτι που άφησε στον διάδοχό του, για να το αποχαιρετήσουν μαζί.

Το CBS είχε ανακοινώσει το τέλος του Late Show το 2025, λέγοντας ότι η απόφαση ήταν οικονομική και ότι ο Κόλμπερτ θεωρείται «αναντικατάστατος». Η εξέλιξη σημαίνει και το τέλος μιας τηλεοπτικής διαδρομής 33 ετών, που ξεκίνησε με τον Λέτερμαν και συνεχίστηκε με τον Κόλμπερτ σε μια πολύ διαφορετική εποχή για την αμερικανική τηλεόραση.

Γι’ αυτό και οι τελευταίες εκπομπές δεν μοιάζουν απλώς με προγραμματισμό καλεσμένων. Ο Φάλον, ο Κίμελ, ο Όλιβερ και ο Μάγερς δεν είναι τυχαία ονόματα γύρω από ένα φινάλε. Είναι οι άνθρωποι που μοιράστηκαν με τον Κόλμπερτ μια εποχή όπου το late night έπρεπε να γίνει ταυτόχρονα κωμωδία, πολιτικό σχόλιο, τηλεοπτική παρηγοριά και καθημερινή αντίδραση σε έναν εξαντλητικό ειδησεογραφικό κύκλο.

Ο Κόλμπερτ ανέλαβε το Late Show το 2015, μετά την αποχώρηση του Λέτερμαν, και το μετέτρεψε σε έναν από τους πιο πολιτικά αναγνωρίσιμους χώρους της αμερικανικής τηλεόρασης. Το δικό του late night δεν προσπάθησε απλώς να διασκεδάσει το κοινό στο τέλος της ημέρας. Προσπάθησε να του δώσει γλώσσα για να αντέξει την ημέρα που είχε προηγηθεί.

Τώρα, το φινάλε του μοιάζει να οργανώνεται σαν αποχαιρετισμός όχι μόνο σε έναν παρουσιαστή, αλλά σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο τηλεοπτικής βραδιάς. Εκείνο όπου ο μονόλογος, το γραφείο, η μπάντα, ο καλεσμένος και το αστείο της τελευταίας στιγμής έφτιαχναν ακόμη μια κοινή εμπειρία.

Στις 21 Μαΐου, το Late Show θα κατεβάσει αυλαία. Πριν το κάνει, ο Κόλμπερτ καλεί τους συναδέλφους του και τον άνθρωπο που άνοιξε πρώτος αυτόν τον δρόμο. Σαν να λέει ότι, αν πρόκειται να τελειώσει μια εποχή, τουλάχιστον πρέπει να τελειώσει με όλους τους σωστούς ανθρώπους στο ίδιο δωμάτιο.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly, Variety και Deadline