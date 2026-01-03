Στίβεν Κόλμπερτ: Το αιχμηρό μήνυμά του για τους δισεκατομμυριούχους

Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρέτησε το 2025 με μια σύντομη εμφάνιση στην εκπομπή του CNN «New Year’s Eve Live» με τους Άντι Κοέν και Άντερσον Κούπερ, όπου ο πρώτος ζήτησε από τον παρουσιαστή να πει ποιο ήταν το «μεγάλο μάθημα» που αποκόμισε μέσα στη χρονιά.

Το 2025 του Κόλμπερτ σημαδεύτηκε από την απόφαση του CBS να σταματήσει οριστικά την εκπομπή «The Late Show».

«Τόσα πολλά έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο της ζωής σου», είπε ο Κοέν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, κάνοντας αναφορά στο τέλος της εκπομπής του Κόλμπερτ. «Με ενδιαφέρει να μάθω τι άφησες πίσω σου την περασμένη χρονιά... ποιο είναι το μεγάλο μάθημα που πήρες;».

«Μην εμπιστεύεσαι τους δισεκατομμυριούχους», απάντησε ο Κόλμπερτ και αμέσως ξέσπασε σε γέλια. «Δεν πλουτίζουν βρίσκοντας αυτά τα χρήματα στην άκρη του δρόμου, αδελφέ!»

Ο Κόλμπερτ ανακοίνωσε τον Ιούλιο την απόφαση του CBS να αποσύρει το «The Late Show» από τον αέρα. Τα στελέχη του δικτύου δήλωσαν ότι η απόφαση ήταν «αποκλειστικά οικονομική, σε ένα δύσκολο περιβάλλον για τη late-night ζώνη», ωστόσο πολλοί στον χώρο της τηλεόρασης εκτίμησαν ότι σχετιζόταν περισσότερο με την εξαγορά της Paramount από τον Ντέιβιντ Έλισον.

Η είδηση έγινε γνωστή την ίδια περίοδο που η Skydance του Έλισον εξαγόραζε τη μητρική εταιρεία του CBS, την Paramount Global.

Ο Έλισον έχει ευθυγραμμίσει περισσότερο την εταιρεία με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο ο Κόλμπερτ συχνά σατιρίζει στο «The Late Show». Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν ανακοινωθεί η ακύρωση της εκπομπής, ο Κόλμπερτ είχε στοχοποιήσει τόσο το CBS όσο και τον Τραμπ, όταν κατήγγειλε την Paramount επειδή κατέβαλε 16 εκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του Τραμπ για να διευθετήσει αγωγή που εκείνος είχε καταθέσει σχετικά με συνέντευξη της Κάμαλα Χάρις στο «60 Minutes».

«Ως κάποιος που υπήρξε πάντα περήφανος εργαζόμενος αυτού του δικτύου, νιώθω προσβεβλημένος και δεν ξέρω αν κάτι μπορεί ποτέ να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη μου σε αυτή την εταιρεία», είχε δηλώσει τότε ο Κόλμπερτ στην εκπομπή.

Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν, που δημιούργησε το «The Late Show» και το παρουσίασε από το 1993 έως το 2015, ήταν ένας από τους πολλούς δημόσιους παράγοντες που υποστήριξαν ότι ο Κόλμπερτ ακυρώθηκε για πολιτικούς λόγους που σχετίζονται με την ανάληψη της Paramount από τον Έλισον και χαρακτήρισε την απόφαση του CBS «καθαρή δειλία».

Σε άρθρο-εξώφυλλο του περιοδικού GQ που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο, ο Κόλμπερτ ρωτήθηκε για το αιφνίδιο τέλος της εκπομπής του στο CBS, λίγο αφότου είχε επικρίνει τον διακανονισμό των 16 εκατ. δολαρίων της Paramount με τον Τραμπ για το «60 Minutes», και ενώ η Paramount ανέμενε την έγκριση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) για τη συγχώνευσή της με τη Skydance. Ο Κόλμπερτ είπε ότι δεν ήταν παράλογο να θεωρήσει κανείς πως ακυρώθηκε για πολιτικούς λόγους.

Το «The Late Show» θα ρίξει αυλαία τον Μάιο.

Με πληροφορίες από Variety