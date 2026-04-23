TV & Media

Ο Diddy έχασε την αγωγή των 100 εκατ. κατά του NBC για το ντοκιμαντέρ «Bad Boy»

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε την αγωγή των 100 εκατ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο Sean “Diddy” Combs κατά του NBCUniversal και του Peacock για το ντοκιμαντέρ Diddy: The Making of a Bad Boy, κρίνοντας ότι δεν μπορούσε να στηριχθεί ο ισχυρισμός πως το φιλμ ήταν αυτό που του κατέστρεψε τη φήμη.

The LiFO team
Ο Diddy έχασε την αγωγή των 100 εκατ. κατά του NBC για το «Bad Boy» ντοκιμαντέρ Facebook Twitter
φωτογραφία: Chris Pizzello
Ο Σον «Diddy» Κομπς έχασε την αγωγή των 100 εκατ. δολαρίων που είχε καταθέσει κατά της NBCUniversal για το ντοκιμαντέρ Diddy: The Making of a Bad Boy. Δικαστής στη Νέα Υόρκη έκρινε ότι δεν μπορούσε να στηριχθεί η θέση πως το φιλμ ήταν εκείνο που προκάλεσε την καθοριστική ζημιά στη δημόσια εικόνα του.

Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Φεβρουάριο του 2025, σε μια περίοδο που ο Κομπς προσπαθούσε ήδη να αναχαιτίσει το κύμα αποκαλύψεων, κατηγοριών και αρνητικής δημοσιότητας γύρω από το όνομά του. Στο δικόγραφό του υποστήριζε ότι το ντοκιμαντέρ τον παρουσίαζε ψευδώς ως κατά συρροή δολοφόνο και ως άνθρωπο που είχε εμπλακεί σε σεξουαλικά εγκλήματα και διακίνηση ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ έβαζε στο στόχαστρο και τις αναφορές σε θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την Κιμ Πόρτερ, τον Notorious B.I.G. και τον Heavy D.

Αυτή τη φορά, όμως, το δικαστήριο δεν είδε το ντοκιμαντέρ ως το γεγονός που προκάλεσε τη ζημιά. Στην ουσία, ο ισχυρισμός του Κομπς δεν έπεισε: ήταν πλέον πολύ δύσκολο να υποστηριχθεί πως μια τηλεοπτική παραγωγή ήταν εκείνη που κατέρριψε τη δημόσια εικόνα του, όταν η φθορά είχε ήδη συντελεστεί μέσα από αγωγές, δημοσιότητα και τη μεγάλη ποινική του υπόθεση.

Και πράγματι, η υπόθεση διαβάζεται τώρα μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο από εκείνο του 2025. Ο Κομπς έχει ήδη καταδικαστεί και εκτίει ποινή 50 μηνών φυλάκισης για παραβιάσεις του Mann Act, ενώ συνεχίζει τη μάχη του σε επίπεδο έφεσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το επιχείρημα ότι η καθοριστική καταστροφή της φήμης του προκλήθηκε από ένα ντοκιμαντέρ έμοιαζε ακόμη πιο αδύναμο.

Το ίδιο το ντοκιμαντέρ είχε προκαλέσει αίσθηση από την πρώτη στιγμή που βγήκε στο Peacock, επειδή άνοιγε ξανά σκοτεινές και πολυσυζητημένες πτυχές γύρω από τον Κομπς, με υλικό και μαρτυρίες που ακουμπούσαν παλιές φήμες, βίαιες καταγγελίες και θεωρίες που κινούνταν για χρόνια γύρω από το όνομά του. Εκεί ακριβώς στηρίχθηκε και η αγωγή του: στην ιδέα ότι το πρότζεκτ δεν κατέγραφε απλώς τη δημόσια κρίση γύρω του, αλλά την όξυνε και την εμπορευόταν.

Η απόρριψη της αγωγής είναι άλλη μία βαριά ήττα για έναν άνθρωπο που κάποτε ήλεγχε με απόλυτη αυτοπεποίθηση την εικόνα του μέσα στη μουσική βιομηχανία, στα μέσα ενημέρωσης και στο δημόσιο προφίλ του.

Τώρα, σε μια περίοδο όπου σχεδόν κάθε νέο δικαστικό ή τηλεοπτικό επεισόδιο επιστρέφει πάνω στο ίδιο τραυματισμένο όνομα, το δικαστήριο έκρινε ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ δεν ήταν αυτό που έσπρωξε την πτώση, απλώς ήρθε αφού αυτή είχε ήδη αρχίσει.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter, Associated Press και Reuters.

