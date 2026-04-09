ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Diddy στο Εφετείο: Πώς προσπαθεί να μειώσει την ποινή του

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο ράπερ αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 15 Απριλίου 2028

DIDDY ΦΥΛΑΚΗ ΔΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Οι δικηγόροι του Sean «Diddy» Combs, ο οποίος εκτίει ποινή 50 μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή, αναμένεται να εμφανιστούν την Πέμπτη ενώπιον του ομοσπονδιακού εφετείου της Νέας Υόρκης, ζητώντας την άμεση αποφυλάκισή του και την ανατροπή της καταδίκης του.

Ο Combs έχει καταδικαστεί για δύο παραβάσεις του Mann Act, νόμου που απαγορεύει τη μεταφορά ατόμων μεταξύ πολιτειών με σκοπό την πορνεία. Ο ίδιος δεν θα παραστεί στη διαδικασία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Η ακρόαση θα περιλαμβάνει προφορικές αγορεύσεις τόσο από την πλευρά της υπεράσπισης όσο και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία υποστηρίζει ότι η ποινή ήταν δίκαιη και ότι η έφεση είναι «αβάσιμη». Υπενθυμίζεται πως η ομοσπονδιακή δίκη του ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι με «μικτή» ετυμηγορία, κοινώς, το σώμα ενόρκων τον έκρινε ένοχο για τις παραβάσεις του Mann Act, αλλά τον αθώωσε για βαρύτερες κατηγορίες, όπως εμπορία ανθρώπων και συνωμοσία εκβιασμού.

Diddy: Τα νομικά επιχειρήματα της υπεράσπισης

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Combs παραβίασε τον νόμο μεταφέροντας πρώην συντρόφους του και σεξεργάτριες μεταξύ πολιτειών, για να συμμετέχουν σε -λεγόμενα «freak off»- σεξουαλικά δρώμενα.

Οι δικηγόροι του Diddy ζητούν την ακύρωση της καταδίκης, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του Mann Act είναι εσφαλμένη. Όπως αναφέρουν, τα επίμαχα «freak offs» ήταν σκηνοθετημένες ερωτικές παραστάσεις που βιντεοσκοπούνταν και εμπίπτουν στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν υπήρχε εμπορικό όφελος από τις δραστηριότητες αυτές και όλα τα ταξίδια αφορούσαν συναινετικές σχέσεις.

Παράλληλα, οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι ο δικαστής, Arun Subramanian, επέβαλε, για τους ίδιους, υπερβολικά αυστηρή ποινή. Όπως σημειώνουν, οι συνήθεις ποινές για παραβάσεις του Mann Act κυμαίνονται γύρω στους 15 μήνες, ενώ ο Combs καταδικάστηκε σε περισσότερους από τριπλάσιους.

Σε σχετική κατάθεση, αναφέρουν ότι ο δικαστής ενήργησε «σαν δέκατος τρίτος ένορκος», λαμβάνοντας υπόψη συμπεριφορές που σχετίζονται με κατηγορίες για τις οποίες ο Diddy αθωώθηκε, κάτι που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, παραβιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Καθορισμού Ποινών των ΗΠΑ.

Diddy: Η θέση της κυβέρνησης

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ποινή ήταν απολύτως δικαιολογημένη. Οι εισαγγελείς επισημαίνουν ότι ο δικαστής έλαβε υπόψη τη «σοβαρότητα της συμπεριφοράς», η οποία, όπως υποστηρίζουν, περιλάμβανε βία και χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Combs κακοποίησε τα θύματά του «σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά».

Η κυβέρνηση απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό ότι οι πράξεις του καλύπτονται από την ελευθερία της έκφρασης, τονίζοντας ότι η συμμετοχή του σε σεξουαλικές πράξεις και η μεταφορά σεξεργατριών γινόταν για προσωπική ικανοποίηση.

Η έφεση αποτελεί μία από τις κινήσεις του Combs για μείωση της ποινής του. Έχει επίσης ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης εντός της φυλακής, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει την ποινή του έως και κατά έναν χρόνο.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο ράπερ αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 15 Απριλίου 2028. Κρατείται στη φυλακή χαμηλής ασφαλείας Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Με πληροφορίες από Forbes

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

