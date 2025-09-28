TV & MEDIA
TV & Media /

Μαζωνάκης στο Voice για τη νοσηλεία του στο ψυχιατρείο: «Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, άδραξε την ευκαιρία και αστειεύτηκε για την πολυσυζητημένη νοσηλεία του

Μαζωνάκης στο Voice για τη νοσηλεία του στο ψυχιατρείο: «Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο» Facebook Twitter
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Με επευφημίες το κοινό στο πλατό του Voice υποδέχθηκε χτες τον Γιώργο Μαζωνάκη, στην πρεμιέρα του μουσικού reality. 

Μετά την περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε ντυμένος στα λευκά, ανανεωμένος και χαμογελαστός.

Με αφορμή την προσωπική ιστορία ενός διαγωνιζόμενου, και τα όσα είπε η Έλενα Παπαρίζου,, πως λόγω εμφράγματος του αδερφού της ήταν τον τελευταίο καιρό όλο στα νοσοκομεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης, άδραξε την ευκαιρία και αστειεύτηκε για την πολυσυζητημένη νοσηλεία του.

«Εγώ μία βόλτα πέρασα και το κάναν βούκινο» είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με κριτές και κοινό να ξεσπούν σε γέλια.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα στο Instagram για την επέμβαση της μητέρας μας» λέει η αδελφή του

TV & Media / Γιώργος Μαζωνάκης: «Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα στο Instagram για την επέμβαση της μητέρας μας» λέει η αδελφή του

«Δυστυχώς ο Γιώργος παρά το ότι ενημερώθηκε, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας» υποστηρίζει η αδελφή του δημοφιλούς τραγουδιστή
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το «Παρα Πέντε» επιστρέφει 20 χρόνια μετά

TV & Media / «Θα γράψουμε το 50ο επεισόδιο μαζί»: Το teaser Καπουτζίδη για το reunion του «Παρα Πέντε»

Στην επέτειο συμπλήρωσης των είκοσι ετών από την προβολή του πρώτου επεισοδίου του «Παρά Πέντε», ο Γιώργος Καπουτζίδης εμφανίστηκε σε ένα teaser ανακοινώνοντας την επιστροφή της σειράς
LIFO NEWSROOM
Το South Park βάζει στο στόχαστρο Νετανιάχου και Τραμπ στο νέο επεισόδιο

TV & Media / Το South Park βάζει στο στόχαστρο Νετανιάχου και Τραμπ στο νέο επεισόδιο

Με φρενήρη ρυθμό και σκηνές που θυμίζουν Looney Tunes, το επεισόδιο βάζει στο στόχαστρο τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ, αποτυπώνοντας με τον καυστικό τρόπο του South Park την ένταση που επικρατεί διεθνώς
LIFO NEWSROOM
Τζίμι Κίμελ: «Γεια σου όμορφε» - Το καυστικό σκετς με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο κατά Τραμπ και FCC

TV & Media / Τζίμι Κίμελ: «Γεια σου όμορφε» - Το καυστικό σκετς με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο κατά Τραμπ και FCC

Ο Τζίμι Κίμελ, κατά την έναρξη της εκπομπής, επιτέθηκε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) και τον διορισμένο πρόεδρό της, από τον Ντόναλντ Τραμπ, Μπρένταν Καρ, που ζήτησε την απομάκρυνσή του
LIFO NEWSROOM
Ο Πύρρος Δήμας μετά τα σχόλια για την πώληση της Ολυμπιακής δάδας: «Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες»

TV & Media / Ο Πύρρος Δήμας μετά τα σχόλια για την πώληση της Ολυμπιακής δάδας: «Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες»

Η δάδα δημοπρατήθηκε στο «Cash or Trash» και το ποσό διατέθηκε στα Παιδικά Χωριά SOS - Η ΕΟΕ μιλά για «εμπορευματοποίηση ενός ιστορικού και συμβολικού αντικειμένου»
LIFO NEWSROOM
 
 