Μαζωνάκης στο Voice για τη νοσηλεία του στο ψυχιατρείο: «Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, άδραξε την ευκαιρία και αστειεύτηκε για την πολυσυζητημένη νοσηλεία του

Με επευφημίες το κοινό στο πλατό του Voice υποδέχθηκε χτες τον Γιώργο Μαζωνάκη, στην πρεμιέρα του μουσικού reality.

Μετά την περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε ντυμένος στα λευκά, ανανεωμένος και χαμογελαστός.

Με αφορμή την προσωπική ιστορία ενός διαγωνιζόμενου, και τα όσα είπε η Έλενα Παπαρίζου,, πως λόγω εμφράγματος του αδερφού της ήταν τον τελευταίο καιρό όλο στα νοσοκομεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης, άδραξε την ευκαιρία και αστειεύτηκε για την πολυσυζητημένη νοσηλεία του.

«Εγώ μία βόλτα πέρασα και το κάναν βούκινο» είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με κριτές και κοινό να ξεσπούν σε γέλια.