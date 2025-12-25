Παρά Πέντε: «Σήμερα σε κουβαλάω μαζί μου» - Συγκινεί η εγγονή της Ειρήνης Κουμαριανού για το επετειακό επεισόδιο

Η Ειρήνη Παπαδογεώργη, η εγγονή της Ειρήνης Κουμαριανού, έδωσε το παρών στο επετειακό επεισόδιο της σειράς «Στο Παρά Πέντε», 20 χρόνια μετά το τέλος της σειράς.

Η εγγονή της τηλεοπτικής γιαγιάς «Σόφης» που μαζί με τη Θεοπούλα το τηλεοπτικό κοινό τις λάτρεψε στο «Παρά Πέντε» και μέχρι σήμερα οι ατάκες τους παραμένουν διαχρονικές, βρέθηκε στο reunion της σειράς, φανερά συγκινημένη για την απώλεια της.

Μάλιστα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, δημοσίευσε ένα βίντεο από τα backsτage του επεισοδίου, αναφέροντας αρχικά πως «βρίσκομαι στα παρασκήνια ενός κόσμου που γνώρισα πρώτα μέσα από τη γιαγιά μου».

«Ενός κόσμου που τότε τη φιλοξένησε, της έδωσε χώρο να αγαπηθεί και άφησε μέσα της ένα φως που δεν έσβησε ποτέ. Η γιαγιά μου μπορεί να μην είναι πια εδώ, αλλά η παρουσία της βρίσκεται σε κάθε ιστορία που μου έχουν διηγηθεί, σε κάθε χαμόγελο όσων τη θυμούνται, στις εικόνες αυτές της σειράς που τόσα χρόνια μας συντρόφευε», συνέχισε στο βίντεό της.

«Πόση συγκίνηση για το ότι ο Γιώργος της, όπως τον αποκαλούσε, μας άνοιξε την πόρτα για να ζήσουμε ξανά κάτι τόσο ξεχωριστό. Μέσα σε αυτή τη μίξη αναμνήσεων και πραγματικότητας, υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω εύκολα. Μια αίσθηση πως κάπου εδώ, μέσα στις φωνές και στα γέλια, βρίσκεται και εκείνη. Ήρεμη, ζεστή και περήφανη», συμπλήρωσε.

«Σήμερα γιαγιά σε κουβαλάω μαζί μου, σε κάθε δωμάτιο που μπαίνω, σε κάθε βλέμμα που με κοιτάζει και σε θυμάται, σε κάθε σκηνή που ξαναζωντανεύει. Αν μπορούσα να σου μιλήσω θα σου έλεγα ένα πράγμα: Πως βρίσκομαι εδώ για σένα και πως η αγάπη σου συνεχίζει να μου ανοίγει δρόμους, ακόμη και τώρα», κατέληξε η Ειρήνη Παπαδογεώργη.

Κλείνοντας την χθεσινή βραδιά αν μου επιτρέπεται μια σύντομη προσθήκη, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στον Γιώργο Καπουτζίδη και στην κυρία Έφη Παπαθεοδώρου για τον τρόπο με τον οποίο μίλησαν για τη γιαγιά μου, με τόση αγάπη, συγκίνηση και αλήθεια. Η γιαγιά μου υπήρξε κομμάτι αυτής της αγαπημένης σειράς, στάθηκε δίπλα σας και χάρισε την ψυχή της σε μια ιστορία που αγαπήθηκε από όλους. Παρότι δεν είναι πια μαζί μας, είμαι σίγουρη πως από εκεί ψηλά άκουσε τα λόγια σας, ένιωσε τη ζεστασιά τους και θα ήταν βαθιά περήφανη. Τα λόγια σας μας συγκίνησαν, μας τίμησαν και μας γέμισαν περηφάνια. Γιατί ,αυτό ακριβώς ήταν η γιαγιά ένας υπέροχος άνθρωπος 🕊️. Αυτή η στιγμή και αυτή η αγάπη που μοιραστήκατε, ήταν για εμάς το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο δώρο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα με ανθρώπινη ζεστασιά, αλήθεια και εκείνο το φως που μένει όταν τα λόγια βγαίνουν από την ψυχή.✨




