Πόσο θα κόστιζε η διαμονή του Κέβιν στο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης στο «Μόνος στο Σπίτι 2» το 2025;

Το 1992, κυκλοφόρησε η ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2» και το κοινό παρακολούθησε τον αγαπημένο χαρακτήρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ να ζει μια εμβληματική περιπέτεια στη Νέα Υόρκη.

Τώρα, 33 χρόνια αργότερα, το ταξίδι του Κέβιν θα κόστιζε πιθανώς μια περιουσία στους γονείς του.

Οι τιμές για τη διαμονή του Κέβιν στη Νέα Υόρκη... άπιαστες

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το The Plaza Hotel (όπου έμεινε ο Κέβιν κατά τη διάρκεια του απρογραμμάτιστου ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη), ιστορικά αρχεία και τις σημερινές τιμές των μενού, μια μελέτη της υπηρεσίας σύγκρισης ταξιδιωτικών ασφαλειών iSelect αναφέρει ότι το ταξίδι του αγοριού θα κόστιζε πάνω από 8.500 δολάρια το 2025. Αυτό αποτελεί αύξηση 303% από το κόστος των 2.109 δολαρίων το 1992.

Η διαμονή μιας νύχτας του Κέβιν στη Νέα Υόρκη θα είχε αυξηθεί σε 6.244 δολάρια το 2025, μια αύξηση 467,6% από το κόστος των 1.100 δολαρίων το 1992. Η iSelect υπολόγισε αυτά τα νούμερα χρησιμοποιώντας το κόστος της πιο ακριβής σουίτας που διατίθεται στο ξενοδοχείο The Plaza Hotel.

Για το γεύμα του Κέβιν που παραγγέλθηκε από το room service, το οποίο περιελάμβανε ένα τεράστιο παγωτό, αστακό και πίτσα με τυρί, η μελέτη της iSelect διαπίστωσε ότι αυτό που θα κόστιζε 967,40 δολάρια το 1992, θα κόστιζε το απίστευτο ποσό των 2.233,89 δολαρίων (+130,9%) το 2025.

Το τεράστιο παγωτό το 2025 θα κόστιζε 24 δολάρια, σε σύγκριση με 18 δολάρια το 1992. Αυτό είναι μια αύξηση μόλις 33,3%.

Και αυτοί οι υπολογισμοί δεν περιλαμβάνουν τα ταξί που πήρε ο Κέβιν.

Τα έξοδα θα ήταν εμφανώς... αυξημένα.

Με πληροφορίες από FOX 45 Baltimore News