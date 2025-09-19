Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήρθε κατά πάνω μας» - Ένταση ανάμεσα σε δημοσιογράφους και την αδελφή του

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε την Πέμπτη, ανάμεσα σε δημοσιογράφους και την αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πριν λίγες ημέρες, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έκανε μία σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

Την Πέμπτη, η Κλειώ Μαζωνάκη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ωστόσο έξω από αυτό, βρίσκονταν δημοσιογράφοι λόγω της δικαστικής διαμάχης που βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη, με τον γνωστό τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Βάσω Μαζωνάκη ενοχλήθηκε με το γεγονός, με δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για «επίθεση» της αδελφής του τραγουδιστή, προς το πρόσωπό τους.

«Ήμασταν εκεί με απόλυτο σεβασμό, μήπως ήθελε κάποιος από την οικογένεια να κάνει κάποια δήλωση. Με λύπη μου σας μεταφέρω ότι η συμπεριφορά της οικογένειας ήταν πάρα πολύ επιθετική απέναντι και σε εμένα και στους υπόλοιπους συναδέλφους που βρεθήκαμε με απόλυτο σεβασμό στο σημείο», ανέφερε αρχικά δημοσιογράφος της εκπομπής Power Talk, που βρισκόταν στο σημείο.

«Ξέραμε ότι ήταν μια χειρουργημένη γυναίκα, σε καμία περίπτωση δεν θα πηγαίναμε κατά πάνω της να πάρουμε μια δήλωση που δεν επιθυμούσε. Εκείνη την ώρα δεχτήκαμε μια απίστευτη επίθεση και δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό που σας λέω, από την κ. Βάσω Μαζωνάκη. Ήρθε κατά πάνω μας, τραβολογούσε τα κινητά μας. Φώναζε “τι κάνετε, διαγράψτε αμέσως το υλικό”. Χωρίς να προλάβουμε να της εξηγήσουμε ότι είμαστε εδώ και δεν υπάρχει περίπτωση να δημοσιεύουμε κάτι που η ίδια δεν επιθυμεί», συνέχισε.

«Ήταν πολύ έντονο το περιστατικό. Ήταν ιδιαίτερα στενάχωρο, ήμασταν όλοι νεαρά παιδιά, νέοι δημοσιογράφοι. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάναμε κάτι που δεν επιθυμούσαν. Μέχρι και την κάμερα της εκπομπής μας η κ. Βάσω Μαζωνάκη την τραβολογούσε, ενώ ο εικονολήπτης μας ήταν τόσο ευγενικό παιδί. Ακούστηκε και η φράση “ντροπή σας”, νομίζω από τον πατέρα του Γιώργου Μαζωνάκη» κατέληξε.