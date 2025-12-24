Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: To «ευχαριστώ» Καπουτζίδη με ατάκα Θεοπούλας

Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του χθες στο reunion του «Παρά Πέντε».

Oι πέντε πρωταγωνιστές της σειράς «Στο Παρά Πέντε» συναντήθηκαν 20 χρόνια μετά στο reunion του Mega.

Από την πρώτη τους μοιραία συνάντηση στο ασανσέρ το 2005, μέχρι σήμερα, η κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη σημειώνει υψηλή τηλεθέαση σε κάθε επανάληψη.

Η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), πήραν ξανά θέση στη μικρή οθόνη, χαρίζοντας νέες σκηνές γέλιου και συγκίνησης.

Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Τα πρώτα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη στο κοινό

«Είμαστε χαρούμενοι και συγκινημένοι! Δεν φανταζόμασταν, όταν ξεκινούσαμε 20 χρόνια πριν και πηγαίναμε για πρώτη μέρα στο γύρισμα, ότι 20 χρόνια μετά θα ήμασταν εδώ με ανθρώπους που έχουν έρθει απ’ όλη την Ελλάδα και κάποιοι από το εξωτερικό. Με ανθρώπους που τότε δεν είχαν γεννηθεί και θα μας ένωνε 20 χρόνια μετά ένα περίεργο σύμπαν. Αυτό το σύμπαν του Παρά Πέντε», ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης στην έναρξη της επετειακής εκπομπής.

«Εμείς σας καλέσαμε αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εμείς είμαστε εδώ γιατί εσείς μας φέρατε εδώ εσείς το κρατήσατε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και μας φέρατε εδώ. Και αυτό που φτιάξαμε, το φτιάξαμε για εσάς», είπε στο κοινό ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: To «ευχαριστώ» με ατάκα Θεοπούλας

Σήμερα, μετά την προβολή του επετειακού επεισοδίου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, θέλησε να ευχαριστήσει το τηλεοπτικό κοινό για την αγάπη του και έγραψε στην ανάρτησή του: Τι ζήσαμε! Εμείς σας ευχαριστούμε -όρθια!» κάνοντας αναφορά σε ατάκα της Θεοπούλας στη σειρά.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, λίγο πριν το πολυαναμενόμενο reunion. «Η ιδέα ξεκίνησε από την ανάγκη μου να φτιάξω μία παρέα που δεν έζησα στην εφηβεία μου. Ξεκίνησε με την ανάγκη να κάνω μία σειρά για τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους και να γίνουν παρέα. 20 χρόνια μετά γίνεται αυτό που ήθελα να γίνει και τότε. Θα δούμε πράγματα που ζήτησε ο κόσμος. Ζήτησαν ένα καινούριο μυστήριο. Θα δούμε πέντε σκηνές. Ήταν η καρδιά μου(το Πάρα Πέντε) και όταν κάποιος δίνει την καρδιά του δεν έχει κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Mega που έκανε όλο αυτό για ένα βράδυ».

Έτσι, η πεντάδα του «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε για νέες περιπέτειες. Στη διάρκεια αυτής της βραδιάς, οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του Mega, αποκάλυψαν ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.