ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή - Τι υποστήριξε

Ο Άρης Μουγκοπέτρος κρατείται στο ΑΤ Τρίπολης

The LiFO team
The LiFO team
ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΠΕΙΛΗ Facebook Twitter
0

Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος της συζύγου του.

Ο Μουγκοπέτρος κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Τρίπολης.

Το περιστατικό με εμπλεκόμενο τον Μουγκοπέτρο

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε διάσταση, με τον ίδιο να μεταβαίνει σήμερα στο ΑΤ Τρίπολης για να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου.

Όμως είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», ανέφερε ο ίδιος στο MEGA.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο τα ρούχα είναι γύρω στις 40.000 ευρώ» - Τι φέρεται να οφείλει στον επιχειρηματία

Ελλάδα / Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο τα ρούχα είναι γύρω στις 40.000 ευρώ» - Τι φέρεται να οφείλει στον επιχειρηματία

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία αναφέρει πως δόθηκαν στον τραγουδιστή σημαντικά ποσά για οικιακή βοηθό, έξοδα διαβίωσης, φύλαξη 24 ώρες το 24ωρο και για αγορές ρούχων αξίας περίπου 40.000 ευρώ
THE LIFO TEAM
 
 