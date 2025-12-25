Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή - Τι υποστήριξε

Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος της συζύγου του.

Ο Μουγκοπέτρος κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Τρίπολης.

Το περιστατικό με εμπλεκόμενο τον Μουγκοπέτρο

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε διάσταση, με τον ίδιο να μεταβαίνει σήμερα στο ΑΤ Τρίπολης για να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου.

Όμως είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», ανέφερε ο ίδιος στο MEGA.